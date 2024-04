Les Warriors ont rendu hommage à Bill Russell

Avant de dominer la NBA avec les Celtics pendant les années 60, Bill Russell avait fait ses classes dans la Bay Area. Lui et sa famille ont déménagé de sa Louisiane natale quand il avait huit ans pour poser leurs valises à Oakland.

Bill Russell a foulé les parquets de la McClymonds High School sans pour autant affoler les compteurs. Il n’a pas été recruté par les plus grandes universités du pays et a fini par opter pour l’Université de San Francisco.

C’est ainsi chez les « Dons » d’USF que la légende de Bill Russell a pris racines. Le pivot a façonné ses fondamentaux défensifs pour mener son équipe à deux titres universitaires en 1955 et 1956, avec une incroyable série de 55 victoires consécutives.

« Son numéro va être retiré par toute la NBA mais Bill était d’Oakland et a joué au lycée et à l’université ici, » expliquait Steve Kerr à la veille de la rencontre. « Le nom de Bill a une signification toute particulière dans la Bay Area. Comme à Boston, il a vraiment eu un impact particulier sur la région. »

Avant la rencontre entre Golden State et Boston, et en présence de sa fille, les Warriors ont donc rendu un bel hommage au pivot légendaire des Celtics en accrochant son numéro 6 au plafond du Chase Center, aux côtés du numéro 13 de son rival et ami Wilt Chamberlain.

« Nous sommes fiers l’héritage et de l’impact que Bill Russell a laissé dans la Baie et partout en NBA, » rappelait Steve Kerr.

Propos recueillis à San Francisco.