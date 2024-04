Quand Jacque Vaughn compare son équipe à… sa barbe

Jacque Vaughn n’en est plus à son coup d’essai comme coach principal en NBA. Après avoir été assistant pendant deux ans à San Antonio pour s’enquérir des bases (2010-2012), l’ancien meneur a connu une première expérience, plutôt compliquée, de deux ans et demi à Orlando (2012-2015). Il a ensuite été remarqué dans la « bulle » de 2020 comme coach intérimaire des Nets après le départ de Kenny Atkinson.

Cette fois, sa carrière de coach semble partie pour durer pour son retour à la tête de Brooklyn, quartier d’où il est originaire, dans une franchise dont il a porté le maillot, et après un départ plutôt encourageant (13 victoires sur ses 20 premiers matchs).

A travers une longue session de questions-réponses, le New York Post a essayé d’en savoir plus sur la philosophie et les principes de Jacque Vaughn en tant que coach.

Trop de règles tuent les règles…

Loin de l’image du coach autoritaire qu’il peut parfois laisser transparaître sur le banc, il a appris la souplesse dans son relationnel avec le groupe, notamment sur l’épineuse question du « règlement intérieur », ces lignes rouges que les joueurs n’ont pas le droit de franchir, comme d’arriver en retard par exemple.

« J’ai appris très tôt comme entraîneur que les règles vous causent des problèmes. Je ne suis pas d’accord avec des règles qu’on pense à 100 % non négociables. Je pense que tout est négociable », a-t-il expliqué, tout en réfutant l’idée qu’il n’y ait pas de cadre défini. « Techniquement par exemple, quand je te retire du terrain, tu dois sortir. Et quand je t’y mets, tu dois y aller (sourire). Mais il n’y a rien de tel que de dire « Tu ne peux pas être en retard ». Il y a des fois où quelque chose s’est passé, et vous allez être en retard. Quand on vous demande de l’expliquer à votre coéquipier et au groupe, il y a une raison derrière tout ça… Tout comme le basket-ball, il ne peut pas y avoir zéro erreur. Je traite ces gars-là comme des êtres humains ».

Ancien meneur de jeu, il a appris à partager et à donner, et pour lui, l’« égoïsme » est la première chose à chasser de son vestiaire.

« Il y a ce truc important pour moi, qui est de te dire « bonjour » le matin. Et la raison pour laquelle je fais ça, c’est que pendant cette fraction de seconde, je me préoccupe de ta matinée, pas de la mienne. Et c’est pourquoi j’essaie de dire « Bonjour » à chaque joueur chaque jour. C’est le moment que je leur donne (pour échanger) ».

Une barbe hirsute à l’image de son effectif

L’expérience lui a aussi permis de gagner en sagesse par rapport à son métier de coach et à la pression qui peut exister chaque soir au cours d’une longue saison.

« Je me suis certainement amélioré avec l’âge. J’ai appris à faire la part des choses plus rapidement. Qu’il s’agisse d’une possession ou d’un match. Je suis capable d’avoir une vision à court et à long terme de la situation », a-t-il ajouté, évoquant également l’évolution de sa posture vis-à-vis de ses joueurs. « À l’époque, en tant que jeune entraîneur, je pensais probablement que je devais avoir toutes les réponses, et faire savoir au groupe que j’avais toutes les réponses, et non pas dire à mon équipe ce que je vais leur dire dans le tunnel, comme : ‘J’ai foiré ça. Je n’aurais pas dû vous mettre dans cette position’ ».

Cette expérience se lit également sur son visage et sur sa barbe grisonnante, taillée grossièrement comme pour signifier qu’il ne se soucie plus de l’apparence qu’il renvoie, qu’il a également gagné en confiance.

A ce titre, il a comparé la texture de sa barbe à la composition de son groupe : chaque partie grandit à son rythme !

« C’est ça. C’est comme ce côté qui pousse un peu plus vite que l’autre, la pousse est différente », a-t-il lancé. « Que ce soit Nic Claxton qui grandit à un rythme différent de Day’Ron Sharpe. Tu a un peu de barbe grise, qui sont les plus vieux, comme Markieff Morris, et des parties moins étoffées, comme un jeune gars qui se rapproche du terrain, comme Alondes Williams. Parfois, c’est confus. Tu te réveilles un matin, et rien ne va dans le bon sens. Alors c’est à toi de faire en sorte que l’ensemble ait l’air présentable. Vous peignez et vous brossez votre barbe, et on résout ces soucis ensemble. Au bout du compte, tu veux que ta barbe soit présentable. Pour l’équipe, c’est pareil, on veut qu’elle travaille dur, qu’elle soit altruiste, et présentable pour le quartier de Brooklyn. C’est comme ça que vous liez tout ça ».