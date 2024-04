Les dernières Finals, la meilleure motivation pour les Celtics

Les Warriors reçoivent les Celtics la nuit prochaine, pour le remake des dernières Finals. Mais entre des champions à peine à l’équilibre (13 victoires – 13 défaites) et des finalistes au firmament (21 victoires – 5 défaites), il y a actuellement un monde d’écart. Qui s’explique peut-être justement par le scénario de la finale…

« Ces deux dernières années, ils nous ont botté les fesses les deux fois que nous sommes venus ici (en saison régulière) et nous nous en rappelons », a expliqué Jayson Tatum. « C’est frais dans notre esprit et nous voulons un résultat différent. Tout le monde dans ce vestiaire comprend ce que nous voulons faire. Nous savons que nous avons le meilleur bilan, à 21-5. Ensuite, il faut prendre la décision de jouer chaque soir de la bonne façon, de jouer dur des deux côtés du parquet. Je ne dirais pas que nous sommes en colère. Nous prenons beaucoup de plaisir. »

Si Jayson Tatum assure que les Celtics ne sont pas motivés par la douleur de la défaite des dernières Finals, Jaylen Brown admet de son côté que cet échec est un élément de motivation constant.

« Échouer au point culminant, en Finals NBA, il n’y a rien qui rend plus humble », explique l’arrière/ailier. « Il n’y a rien qui génère plus d’humilité que de perdre au moment le plus important de votre carrière. En débutant cette saison, nous étions tous très modestes. Et je crois que ça fait partie de notre nature désormais. En comprenant cela, nous cultivons en quelque sorte cette force que vous évoquez … Parce que nous jouons à partir de nos expériences, de nos peines, de nos échecs. »

En amont de la campagne, Jaylen Brown expliquait avoir porté tout l’été les chaussures du Game 6 des Finals…

« Les chaussures que j’ai portées lors du dernier match de la saison, je les ai portées à chaque entraînement, cet été », avait-il dit. « Chaque entraînement, chaque séance de musculation, chaque séance physique. Si vous pouviez voir les chaussures maintenant, elles sont presque en lambeaux. Mais c’est simplement pour me le rappeler. »

De son côté, Jayson Tatum semble moins guidé que son coéquipier par la « colère » de la défaite face aux Warriors en juin. Même si on le sent aussi marqué par cet échec, lui qui ne pense qu’au but ultime.

« L’objectif est toujours le même : retourner en finale et passer cette épreuve. Même si nous nous amusons et que nous sommes heureux de la façon dont nous jouons, personne dans ce vestiaire ne se réjouit ou n’est satisfait de notre situation actuelle » conclut-il. « Tout ça ne veut rien dire si nous n’accrochons pas une nouvelle bannière. C’est le but ultime. La façon dont nous jouons est chaque soir un pas dans la bonne direction, et j’en suis fier. »