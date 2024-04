Dans l’ombre, Franz Wagner en impose à Orlando

S’ils restent certes englués dans les bas-fonds de la conférence Est (14e), les joueurs du Magic restent difficiles à manœuvrer, compte tenu du talent qui se trouve dans l’effectif floridien. De Paolo Banchero à Bol Bol, en passant par Wendell Carter Jr. ou Jalen Suggs quand ils sont en mesure de jouer, ils sont ainsi plusieurs à avoir fait parler d’eux jusqu’à présent. Sans oublier Franz Wagner, certainement le plus régulier de tous.

Sans faire de bruit, l’Allemand réalise effectivement une deuxième année très solide à Orlando, avec 19.7 points, 4.2 rebonds et 3.6 passes de moyenne, à 50% aux tirs, 32% à 3-pts et 87% aux lancers. Les résultats collectifs (7-20) ne suivent évidemment pas, mais son développement individuel se déroule pour le mieux.

Cette nuit, Franz Wagner a même établi son nouveau record de la saison au scoring : 34 points en 32 minutes, à 12/15 aux tirs et 8/8 aux lancers, dans la surprenante victoire du Magic face aux Raptors ! Avec, en prime, la claquette qui a mis définitivement les joueurs de Jamahl Mosley aux commandes, à 26 secondes de la fin…

« Il ne veut que gagner, rien d’autre. Nous le répétons depuis le début de la saison : c’est l’un des gars les plus compétitifs que je connaisse. Ajoutez-y cela à son QI basket et vous obtenez ce qui le rend si spécial », l’encensait après coup son coach.

Mais d’où vient justement cette compétitivité évoquée par l’entraîneur d’Orlando, que l’on avait surtout pu apercevoir cet été avec l’Allemagne, lors de l’EuroBasket ?

« Cela vient probablement du fait que je suis le petit frère et que j’ai perdu beaucoup de un-contre-un ou de matchs sur les playgrounds. J’ai toujours détesté perdre, donc je pense que cela vient de là », confiait à ce propos le principal intéressé, en conférence de presse.

Petit frère de Moritz Wagner, qui n’est autre que son coéquipier en Floride (et en sélection nationale bien sûr), Franz ne cesse d’étonner avec le Magic, au sortir d’une année rookie où il était déjà très séduisant, avec ses 15.2 points, 4.5 rebonds et 2.9 passes de moyenne (à 47% aux tirs, 35% à 3-pts et 86% aux lancers). Des statistiques qui lui ont logiquement valu d’intégrer la All-Rookie First Team en fin de campagne.

À seulement 21 ans, le 8e choix de la Draft 2021 semble ainsi parti pour vivre une belle carrière en NBA, et plus précisément à Orlando, où ses coéquipiers se montrent évidemment dithyrambiques à son sujet.

« Il a montré une diversité de manières de scorer, mais il l’a fait dans le rythme de l’attaque, rien n’était forcé de sa part », analysait par exemple Markelle Fultz. « Il a juste joué son jeu et fait confiance en son travail fourni. Voilà ce que fait Franz. C’est un grand joueur et c’est suoer d’être là, à ses côtés, pour le voir grandir. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 31 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 33 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 69 33 48.1 28.3 84.3 1.0 4.3 5.3 3.8 2.4 1.0 2.0 0.4 19.7 Total 228 32 47.8 33.3 84.8 1.0 3.6 4.6 3.4 2.2 1.0 1.9 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.