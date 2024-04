Le grand soir de De’Anthony Melton

« Incroyable », « Une sacrée soirée pour lui », « Ce mec est génial »… Les compliments des Sixers en direction de De’Anthony Melton pleuvent. Logique, face aux Lakers cette nuit, l’arrière a connu sa meilleure sortie en carrière.

« Il fait une saison incroyable et si quelqu’un mérite une soirée comme celle-ci, c’est bien lui. Il travaille vraiment dur, et joue comme il faut. Je suis vraiment heureux pour lui », félicite son coéquipier, Matisse Thybulle

Réintroduit dans le cinq avec la blessure de Tyrese Maxey, l’ancien joueur des Grizzlies surfait déjà sur sa meilleure saison en carrière avant cette nuit. Face aux Lakers, il a enchaîné « catch-and-shoot » sur « catch-and-shoot », grâce aux espaces ouverts par James Harden et Joel Embiid.

« On a tellement de gars qui attirent l’attention que cela ouvre des espaces pour les autres. Ce soir, c’était ma soirée. Mes coéquipiers ont continué à me trouver et j’ai juste continué à aller dans les espaces ouverts ».

Réputé solide shooteur sur ses deux dernières saisons (39% à 3-points), il a explosé ses compteurs personnels avec 33 points à 11/16 aux tirs, dont un superbe 8/12 derrière l’arc. « Honnêtement, en attaque, mes coéquipiers m’ont trouvé. Certaines de ces passes, je n’y croyais pas, mais elles arrivaient. (Les Lakers) continuaient à me laisser ouvert et je continuais à shooter et à shooter avec confiance », affiche le joueur.

Doc Rivers aussi a été impressionné par la qualité de tir de sa recrue. Mais pas seulement : « Ses mains. Je crois qu’on a dévié 53 ballons et je sais qu’il en a fait la moitié. Littéralement, la moitié de nos ballons déviés. […] Son contre a été incroyable, les interceptions, la passe transversale où il a sauté et l’a attrapée, je vous le dis : c’est rare et il a été incroyable pour nous. » Résultat, sept interceptions au compteur !

Si bien que Tobias (Harris) en est persuadé : « On n’aurait pas gagné ce match sans lui. »

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 36 28 39.1 36.2 83.5 0.8 3.1 3.8 3.1 2.3 1.6 1.1 0.4 11.5 Total 348 23 41.1 36.9 78.2 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.