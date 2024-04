Et pendant ce temps-là, les Nets grimpent au classement

Certes, le calendrier était favorable, avec sept matches de suite à domicile, mais les Nets vont clairement mieux, et ils terminent ce « home trip » avec un beau bilan de six victoires pour une défaite. Leur seul revers est concédé face aux Celtics qui planent sur la NBA cette saison. Après avoir débuté l’année par une victoire en six matches, Brooklyn affiche désormais un bilan de 15 victoires pour 12 défaites pour se hisser à la 4e place de sa conférence.

Cette nuit, les Nets ont dominé les Hawks pour une 9e victoire en 12 matches, et Ben Simmons savoure. « On sait que le chemin est long… Beaucoup de joueurs entrent et sortent de la rotation, et ça évolue beaucoup, mais on reste concentrés sur nous, et on construit jour après jour. »

Cette nuit, Ben Simmons effectuait son retour après quatre matches à l’infirmerie, et c’est Nic Claxton qui a pris sa place sur le banc, en civil. Déplumé sous les panneaux, Brooklyn a fait preuve de solidarité pour gagner la bataille du rebond, et Kyrie Irving a montré l’exemple avec 11 prises !

« On a dominé une équipe au rebond ! » s’enflamme Jacque Vaughn. « On doit insister là-dessus. On l’a montré aux joueurs après. Il y a quelques possessions très importantes et des actions qui font la différence. Au final, c’est à ça que ça se résume. On fait tout ce qu’il faut pour gagner. Que ce soit avec des rotations différentes, quelqu’un qui entre ou sort, et tout ce qui précède. On en est arrivé à un stade où chacun remplit son rôle pour nous aider à gagner. »

« Habituellement, notre principe est de se concentrer sur le repli défensif »

Auteur de 33 points pour aller avec ses 11 rebonds (dont cinq offensifs !), Kyrie Irving tient le même discours. « On fait tout ce qu’il faut pour gagner » insiste le meneur All-Star. « Il faut tout donner et se sacrifier physiquement pour le bien de l’équipe. Royce [O’Neale] a pris des rebonds offensifs et il a ressorti des ballons incroyables. Habituellement, notre principe est de se concentrer sur le repli défensif mais je suis content qu’il y soit allé. On est tous allés au rebond, et cela aurait pu nous coûter cher. Mais nous avons été récompensés pour cela. »

Les rebonds offensifs et les « secondes chances » ont fait la différence, et Kevin Durant souligne cette stat. « On a vu que Royce avait pris trois ou quatre rebonds offensifs dans le dernier quart-temps et c’était juste énorme. Kyrie en a aussi pris deux, et ils étaient énormes. Combien en a-t-on pris ? Neuf ! On ne fait pas ça (habituellement) » rappelle Kevin Durant. « Mais ils sont allés au rebond, ils ont mis le nez à la fenêtre et ils ont récupéré quelques rebonds pour nous créer quelques possessions supplémentaires. C’était la clé et la raison pour lesquelles on a eu des 3-points sur la fin. »

À confirmer dès ce soir pour un back-to-back à Indianapolis. Au classement, les Pacers sont juste derrière les Nets, et le vainqueur sera 4e.