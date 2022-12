Retour imminent pour Robert Williams

« Day to day. » Tel est le nouveau statut auquel est soumis Rob Williams quant à son retour sur les parquets. Un statut auquel le pivot des Celtics, qui soignait son genou, n’a cessé de se référer lors de son court passage devant la presse, après l’entraînement d’hier. Son retour à la compétition n’est donc plus qu’une question de jours.

Robert Williams: probably ready pic.twitter.com/G9v63Bsnx0 — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) December 9, 2022

« C’est un processus au jour le jour. On a coché la plupart des cases que je devais cocher. J’ai travaillé aujourd’hui en me sentant bien, je pourrais travailler un peu après ça. On verra comment je me sens demain (aujourd’hui) », développe le pivot en laissant entendre qu’il pourrait prendre part à l’un des déplacements à Los Angeles en début de semaine prochaine. « Tout est possible. »

Les Celtics se déplacent sur le parquet des Warriors la nuit prochaine, pour un remake de la dernière finale NBA. Puis les C’s enchaînent chez les Clippers et les Lakers, lundi et mardi en « back-to-back ».

« Le plus important pour Rob est qu’il se sente à l’aise là où il en est. Du point de vue de la condition physique et de l’état d’esprit, qu’il soit à l’aise sur le terrain et que tout se passe bien pour lui », juge Joe Mazzulla, dont le joueur devait initialement revenir pour Noël.

« Il avait l’air bien, il ressemblait à Rob », décrit le coach au sujet de sa participation à l’entraînement collectif, le premier depuis au moins… un mois. « On est très enthousiastes pour lui, mais on veut aussi évidemment qu’il prenne son temps. Il n’y a pas d’urgence en ce moment pour qu’il revienne. On s’en sort plutôt bien. Plus on peut le laisser se reposer et lui permettre de retrouver de la force dans le genou et de la condition physique, plus cela nous aidera sur le long terme », commente Marcus Smart.

Les Celtics n’ont pas été beaucoup pénalisés par cette absence depuis le début de saison. Avec 21 victoires et 5 défaites, ils disposent toujours du meilleur bilan de la ligue. « Je prends tellement de plaisir à regarder ces gars jouer. (Mais) c’est dur de s’asseoir là, de regarder et de sentir que l’on n’en fait pas partie. Je suis beaucoup plus impatient. Beaucoup plus impatient. C’est juste l’amour du jeu, il ne s’éteint pas », termine le pivot.