Actif au bord du terrain pour accompagner son équipe favorite de Toronto, Drake l’est aussi en coulisses lorsqu’il s’agit de collaborer avec « Jordan Brand ». Plusieurs modèles d’Air Jordan « OVO » du nom de son label, ont déjà vu le jour depuis 2015.

Voici un nouveau modèle qui lui est destiné, l’Air Jordan 8 OVO « Gold ». Le côté extravagant de l’artiste ressort à travers cette tige entièrement dorée, reposant sur une semelle blanche et translucide. L’intérieur du col et le logo « Jumpman » sur la languette apparaît également en blanc.

Les quelques photos dévoilées par le compte @EnglishSole permettent de mieux apprécier ce modèle qui ne sera pas commercialisé pour le grand public.

(Via NiceKicks)

