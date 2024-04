Betclic Élite : retour sur terre pour Victor Wembanyama et les Mets

Toutes les séries prennent fin un jour ou l’autre et les hommes de Vincent Collet l’ont appris à leurs dépens, ce mardi soir

Pris à la gorge d’entrée par une formation de Roanne galvanisée et visiblement plus concernée par ce match, car désireuse de s’offrir le leader francilien devant son public, Boulogne-Levallois s’est logiquement incliné dans les grandes largeurs (102-77) dans la Loire. Et, ce, malgré un léger sursaut d’orgueil en tout début de seconde période, rapidement maîtrisé par les joueurs de la Chorale.

Une fin de série somme toute brutale, mais on ne peut plus logique, pour ces Mets qui restaient pourtant sur neuf victoires de rang, alors que Victor Wembanyama a lui aussi été loin d’afficher son meilleur niveau. À l’image de presque toute son équipe…

« Limité » à 15 points, 6 rebonds et 3 contres (7/14 aux tirs, dont 1/5 à 3-pts), « Wemby » a d’abord été plombé par ses problèmes de fautes (trois à la pause), qui l’ont empêché de trouver son rythme tout au long de la première mi-temps (4 points et 3 rebonds, en 13 minutes). S’il a quelque peu rectifié le tir au retour des vestiaires (11 points), le Français n’a malheureusement pas été en mesure de renverser Roanne, en pleine confiance, collectivement au point et qui décroche surtout un quatrième succès d’affilée.

Le temps d’un soir, Kyle Foster (22 points), Ronald March (17 points, 5 rebonds, 5 passes), Stefan Moody (16 points, 5 rebonds, 9 passes, 4 interceptions) et Silvio De Sousa (13 points, 11 rebonds) ont donc volé la vedette à la superstar Victor Wembanyama, qui aura l’occasion de se rattraper dès dimanche, lors d’un choc au sommet contre Monaco…