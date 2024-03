Betclic Élite : Victor Wembanyama enchaîne un quatrième match à 30 points ou plus !

Les superlatifs manquent pour décrire les performances de Victor Wembanyama avec Boulogne-Levallois. Semaine après semaine, il banalise effectivement l’excellence et, ce soir contre Fos-sur-Mer, « Wemby » a été fidèle à lui-même : 32 points, 10 rebonds, 4 contres et la victoire (96-85) !

En réussite au shoot (12/20, dont 3/7 à 3-pts, avec un 5/7 aux lancers-francs), le Français a comme très souvent été impérial pour guider les Mets vers une neuvième succès de rang. Inscrivant 10 puis 12 points dans les deux premiers quarts-temps, pour pointer à 22 à la mi-temps (avec 5 rebonds et 2 contres), avant de quelque peu se calmer après la pause. Comme l’ensemble de son équipe.

Car les joueurs de Vincent Collet, certes en tête quasiment toute la partie (jusqu’à +17), ont quand même dû s’employer dans le dernier acte, pour repousser une valeureuse équipe fosséenne revenue à -4, à six minutes de la fin. Moment choisi par Victor Wembanyama et les siens, leaders de Betclic Élite, pour remettre un coup d’accélérateur et repousser définitivement les visiteurs.

Sur le plan des highlights, on retiendra le 3+1 sur une jambe de « Wemby », d’entrée de match, sa séquence contre puis dunk, toujours dans le premier quart-temps, ou encore sa petite séance de dribbles, suivie d’un stepback ligne de fond, avant de retourner aux vestiaires.

« Wemby » écrit l’histoire

Côté stats, notons que Victor Wembanyama est devenu le troisième joueur de 18 ans (ou moins) à atteindre la barre des 500 points dans le championnat de France, après Antoine Rigaudeau (1987-90) et Tony Parker (1999-2001). Total qu’il a atteint en seulement 44 matchs, contre 51 pour Antoine Rigaudeau et 52 pour Tony Parker.

Il est aussi le premier français, dans l’histoire du championnat de France, à enchaîner quatre matches de suite à 30 points et plus. Selon Proballers, cette performance n’a d’ailleurs été réalisé que par 7 autres joueurs dans l’histoire du basket professionnel français : Forrest McKenzie, Ron Davis, Bill Jones, Billy Goodwin, James Coleman, Rick Raivio et Mike Jones.

Rappelons que le numéro 1 annoncé de la Draft 2023 fêtera ses 19 ans dans un mois…

Crédit photo : Hervé Bellenger