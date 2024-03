Les images officielles de la Air Jordan 13 « University Blue »

C’est la bonne nouvelle de la semaine, la Air Jordan 13 « University Blue » sortira avant Noël. Sur les premières images officielles, le modèle est vraiment réussi avec une tige en mesh et en cuir noir complété par une partie en daim bleu ciel à la base et au niveau de la semelle intermédiaire.

Le « Jumpman » sur la languette et le talon ressortent également en bleu clair, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure également noire et blanche.

La paire est donc annoncée pour le 23 décembre sur l’appli SNKRS au prix de 200 dollars.

(Via SneakerNews)

