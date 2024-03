Au sens propre comme figuré, Shaedon Sharpe a bien rebondi

Le soulagement. C’est le sentiment qui prédomine pour Shaedon Sharpe, après son match réussi sur le parquet des Lakers la nuit dernière. Malgré la défaite des Blazers, l’arrière rookie a effectivement retrouvé des couleurs, en inscrivant 16 points à 7/12 aux tirs, en 28 minutes en sortie de banc.

Car le talentueux Canadien affichait un bien pale visage, depuis une dizaine de jours : il avait enchaîné six matchs de suite conclus avec 5 points marqués ou moins, dont deux sorties à zéro point !

Un mini « rookie wall » en plein mois de novembre, finalement, dont le 7e choix de la dernière Draft est enfin parvenu à s’extraire. Avec pour « highlight » majeur cette énorme claquette-dunk dans les derniers instants du second quart-temps, après un tir extérieur raté d’Anfernee Simons.

« J’avais remarqué qu’à chaque tir, [les joueurs des Lakers] ne regardaient que le ballon. Donc je me suis dit que j’allais tenter ma chance » a ainsi expliqué le joueur de 19 ans, auteur d’un cri rageur après le dunk, comme pour évacuer la frustration. « J’en avais besoin. Pour rebooster ma confiance, et aborder la suite du bon pied. »

Défaits à 7 reprises sur leurs 8 derniers matchs, les Blazers auront en tout cas besoin pour la suite d’un Shaedon Sharpe à nouveau confiant et proche de son bon niveau du début de la saison, alors que les prochains matchs sont tous pièges, sur le papier : le Jazz, les Pacers et les Wolves à deux reprises.

« J’apprends encore les tenants et aboutissants du jeu, et de la ligue. » concluait le rookie. « [Ce soir], je pense que j’ai bien joué dans le système, j’ai respecté le plan de jeu. Et collectivement, nous nous sommes bien battus. »

Shaedon Sharpe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 POR 80 22 47.2 36.0 71.4 0.8 2.2 3.0 1.2 1.7 0.5 1.0 0.3 9.9 2023-24 POR 32 33 40.6 33.3 82.4 1.3 3.7 5.0 2.9 2.8 0.9 2.3 0.4 15.9 Total 112 25 44.5 35.0 77.2 0.9 2.6 3.5 1.7 2.0 0.6 1.4 0.3 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.