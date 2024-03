Les Knicks attendent un déclic qui ne vient toujours pas

Detroit, Charlotte et Orlando sont aux trois dernières places de la conférence Est, et ce sont les seuls adversaires que les Knicks ont battu au Madison Square Garden cette saison ! C’est dire si New York se contente du minimum dans sa salle, et cette nuit, les coéquipiers de Julius Randle ont perdu pour la troisième fois de suite dans leur salle. C’est d’ailleurs la sixième défaite en sept matches, devant leur public.

Comme face aux Blazers et aux Grizzlies, les Knicks se sont montrés incapables de faire la différence dans la dernière minute, et après Ja Morant, c’est Grayson Allen qui a climatisé le Garden.

« Il faut être prêt pour ce qu’ils vont exécuter, et ils ont mis en place un très bon système, et un grand shooteur a trouvé une belle position » résume Jalen Brunson.

Le plus frustrant pour les Knicks, c’est que Giannis Antetokounmpo était sorti pour six fautes, et qu’ils pensaient avoir fait le plus dur en égalisant (103-103).

« Parfois, c’est un mauvais rebond… Face à Memphis, Morant est contré, mais la balle revient sur lui, et il marque » rappelle RJ Barrett. « Ce sont des choses comme ça, et parfois, ça ne va pas dans votre sens. Comme aujourd’hui aussi. Je n’ai pas encore revu l’action mais sur l’action de Grayson, on se loupe sur l’aide, et ils trouvent une bonne position, et j’ai fait du mieux que je pouvais. »

Ne pas céder au découragement

Derrière RJ Barrett veut se rattraper, mais il loupe son 3-points, et les Bucks vont finir le boulot aux lancers.

« C’est dur mais on ne peut pas se décourager » enchaîne Jalen Brunson, qui anticipe les réactions des fans et des observateurs. « Il va y avoir beaucoup de choses négatives. A la sortie du vestiaire, beaucoup de gens diront : ‘Il fallait faire ceci, il fallait faire cela’. C’est impossible de ne pas l’entendre, et c’est comme ça dans le monde d’aujourd’hui. »

Arrivé de Dallas cet été, Jalen Brunson découvre ce contexte si particulier qui colle à la peau des Knicks. Pour lui, il ne faut surtout pas se désunir.

« Pour nous, il s’agit de conserver le cap. C’est juste une question de le vouloir ou pas. Est-ce qu’on peut avoir un déclic au bon moment ? Peut-on faire une série et être une meilleure équipe ? Je pense qu’on en est capable. Mais ce n’est pas encore le moment. »