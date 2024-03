Au Jazz, la victoire passait avant le repos

Après cinq défaites de suite et face à un adversaire privé de Kawhi Leonard, Paul George, Norman Powell et Luke Kennard, le Jazz devait retrouver le chemin de la victoire. Pour Will Hardy, c’était une obligation.

Le coach a donc fait un choix clair : il s’est appuyé sur Collin Sexton et Lauri Markkanen. Appuyer, c’est le bon mot puisque les deux joueurs sont restés respectivement 11 et 12 minutes sur le parquet en troisième quart-temps. Et l’ancien de Cleveland va aussi jouer plus de neuf minutes dans le dernier…

« J’ai dit au coach que j’avais besoin de sortir un peu », relate Collin Sexton, sourire aux lèvres, au Deseret News. « Il me disait que je n’étais pas fatigué et me demandait de reprendre mon souffle. Ce que j’ai fait et là, il m’a dit d’aller faire pression sur tout-terrain. »

Le Finlandais a également tiré la langue, espérant sortir à plusieurs reprises mais à chaque fois, il n’a vu personne se présenter sur le côté pour le remplacer. Ce dernier a marqué 23 points, Sexton 21 et le Jazz s’est imposé. Heureusement pour les organismes, le groupe ne s’entraîne pas ce jeudi.

« On voulait la victoire », confirme Will Hardy. « Les gars avaient le bon mojo. C’était une question de sensation. Aucun joueur n’a été mauvais ou autre, mais je trouvais que ce groupe jouait vraiment bien. C’était capital de repartir avec un succès. »

Et quand l’ancien assistant des Spurs a voulu faire un changement, en début de seconde période, c’est le joueur qui a refusé. Après avoir pris sa quatrième faute, trois minutes seulement après le retour des vestiaires, Jordan Clarkson (33 points en 40 minutes) savait qu’il allait rejoindre le banc. Mais il en a décidé autrement.

« Je lui ai fait un signe pour lui dire que ça allait, que je n’allais plus faire de faute », explique le sixième homme du Jazz, qui va alors marquer 11 points dans ce quart-temps. « Et respect à lui, il a cru en moi. Je me sentais bien. Je n’ai pas pris ma cinquième avant la fin de match, merci à mes coéquipiers qui ont fait les efforts en défense pour me laisser faire des différences en attaque. »