Moussa Diabate a saisi sa chance

Même si Ivica Zubac réalise sa meilleure saison en carrière, les Clippers manquent de poids et de taille dans la raquette. Chaque soir, Tyronn Lue attend plus de tout le monde, et cette nuit, c’est son banc qui a remis l’équipe dans le droit chemin pour arracher la victoire à Portland. Notamment Moussa Diabate, qui n’avait joué sur six minutes cette saison !

Le rookie français a rarement l’occasion de voir le terrain, et cette nuit, Tyronn Lue l’a lancé à la fin du 3e quart-temps quand sa formation comptait 14 points de retard. Histoire de faire souffler Ivica Zubac, et d’apporter une étincelle. Un choix payant puisque les remplaçants, menés par Norman Powell, Robert Covington, mais aussi Nicolas Batum, vont complètement renverser le cours du match.

Moussa Diabate va apporter tout son enthousiasme avec 3 points, 4 rebonds, 1 interception et même un contre décisif en fin de match. Le tout pour un +/- de +19 ! C’est le meilleur de son équipe, et c’est impressionnant en seulement douze minutes.

« J’ai fait jouer Moussa dans le 4e quart-temps car j’ai eu le sentiment que nous avions besoin d’énergie, de sa capacité à changer en défense et à défendre des postes 1 à 5, et aussi ses rebonds, » s’est justifié Tyronn Lue. « Son énergie est juste contagieuse pour notre équipe, et toutes les choses qu’il a faites, comme switcher, contrer, prendre des rebonds, réussir une claquette un lancer franc importants ».

Pour Tyronn Lue, il ne faut pas briser une dynamique quand des joueurs tournent bien, et parviennent à changer le cours du match. Voilà pourquoi il a maintenu sa confiance à sa « second unit ».

« Quand des gars jouent bien, on essaie juste de s’appuyer dessus. Notre équipe y adhère complètement. Comme Zu (Zubac). Il venait de faire quelque chose qui n’avait pas été fait depuis Kareem Abdul-Jabbar, mais là nous avons fait jouer Moussa tout le dernier quart alors qu’il arrive de la G-League. Zu a encouragé ses coéquipiers et tout le monde est content de la performance de l’autre et c’est ce genre d’ambiance que nous voulons créer. »