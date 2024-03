Blake Griffin trouve ça amusant qu’on lui réclame désormais de dunker…

« Il fallait que je tienne parole ». Mais de quoi parle Blake Griffin ? D’une discussion avec Derrick White avant la rencontre face aux Hornets. L’ancien Clipper s’approche de son arrière, et lui demande de lui envoyer des passes lobées. Derrick White s’exécute, et Blake Griffin s’envole au alley-oop. Une action visible dans le Top 10 de la nuit, et qui a mis le feu au banc et à la salle des Celtics. C’était tout simplement le premier dunk de Blake Griffin sous ses nouvelles couleurs, alors qu’il en a réussi plus de 1 000 en carrière…

« J’ai dû supporter beaucoup de plaisanteries de la part de ces gars et j’en ai moi-même balancé quelques-unes, alors c’est probablement justifié » se marre Blake Griffin. « Mais c’est juste agréable d’être ici et de s’intégrer. Je trouve ça aussi vraiment drôle… Je l’ai déjà dit, mais au début de ma carrière, tout le monde disait : « Fais autre chose que dunker ». Maintenant tout le monde veut juste que je dunke. »

« Si vous entrez dans les vestiaires et que vous êtes abattu, il vous remontera sans doute le moral »

Titulaire à la place d’Al Horford, Blake Griffin a signé son meilleur match de ce début de saison avec 9 points à 4 sur 5 aux tirs et 2 rebonds. Il a grandement participé au début de match canon pour rapidement prendre 20/25 points d’avance. Son professionnalisme et sa personnalité ont conquis le staff et ses coéquipiers.

« C’est un super mec. Il est génial pour notre équipe, sur et en dehors du terrain » souligne Joe Mazzulla. « Il se donne à fond, il est super agressif et c’est un super coéquipier. Je le remercie pour son professionnalisme et son éthique de travail qui lui permet d’être toujours prêt. La saison est longue, et on aura davantage besoin de soirée comme ça. »

Auteur cette nuit de son record de passe en carrière, et lui aussi ancienne gloire de l’Oklahoma, Marcus Smart est aussi séduit par Blake Griffin, et sa bonne humeur.

« Blake est toujours de bonne humeur, quoi qu’il arrive » constate le meneur de Boston. « Si vous entrez dans les vestiaires et que vous êtes abattu, il vous remontera sans doute le moral. C’est un gars qui a conscience de tout ça, qui est en NBA depuis longtemps, qui a lui-même fait des choses spectaculaires sur le plan individuel… Il arrive ici, pour occuper un rôle moins important tout en étant heureux et joyeux, pour apprendre aux plus jeunes à jouer… Vu ce qu’il a fait ce soir, c’est tout ce qu’on peut demander à un gars comme Blake. Il apporte ça tous les soirs. Nous aimons Blake et nous sommes heureux qu’il soit là. »

Blake Griffin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 LAC 82 38 50.6 29.2 64.2 3.3 8.8 12.1 3.8 3.1 0.8 2.7 0.6 22.5 2011-12 LAC 66 36 54.9 12.5 52.1 3.3 7.6 10.9 3.2 3.3 0.8 2.3 0.7 20.7 2012-13 LAC 80 33 53.8 17.9 66.0 2.3 6.0 8.3 3.7 2.9 1.2 2.3 0.6 18.0 2013-14 LAC 80 36 52.8 27.3 71.5 2.4 7.1 9.5 3.9 3.3 1.2 2.8 0.6 24.1 2014-15 LAC 67 35 50.2 40.0 72.8 1.9 5.7 7.6 5.3 2.9 0.9 2.3 0.5 21.9 2015-16 LAC 35 33 49.9 33.3 72.7 1.5 6.9 8.4 4.9 2.7 0.8 2.4 0.5 21.4 2016-17 LAC 61 34 49.3 33.6 76.0 1.8 6.3 8.2 4.9 2.6 0.9 2.3 0.4 21.6 2017-18 * All Teams 58 34 43.8 34.5 78.5 1.3 6.1 7.4 5.8 2.4 0.7 2.8 0.3 21.4 2017-18 * LAC 33 35 44.1 34.2 78.5 1.4 6.6 7.9 5.4 2.4 0.9 3.0 0.3 22.6 2017-18 * DET 25 33 43.3 34.8 78.4 1.1 5.6 6.6 6.2 2.4 0.4 2.6 0.4 19.8 2018-19 DET 75 35 46.2 36.2 75.3 1.3 6.2 7.5 5.4 2.7 0.7 3.4 0.4 24.6 2019-20 DET 18 29 35.2 24.3 77.6 0.9 3.7 4.7 3.3 1.5 0.4 2.2 0.4 15.5 2020-21 * All Teams 46 26 42.3 34.1 74.4 0.8 4.1 4.9 3.0 2.4 0.7 1.4 0.3 11.0 2020-21 * BRK 26 22 49.2 38.3 78.2 1.1 3.6 4.7 2.4 2.7 0.7 1.2 0.5 10.0 2020-21 * DET 20 31 36.5 31.5 71.0 0.4 4.9 5.2 3.9 2.1 0.7 1.6 0.1 12.3 2021-22 BRK 56 17 42.5 26.2 72.4 1.1 3.0 4.1 1.9 1.7 0.5 0.6 0.3 6.4 2022-23 BOS 4 9 25.0 33.3 83.3 1.3 1.5 2.8 0.8 2.0 0.5 0.5 0.0 2.5 Total 728 33 49.3 32.7 69.6 2.0 6.2 8.2 4.1 2.7 0.8 2.4 0.5 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.