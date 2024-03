Kevin Durant, le sauveur des Nets

Puisque Kevin Durant venait de marquer 36 puis 31 points contre Indiana et Portland, on pouvait s’attendre à un nouveau bon match de sa part contre le Magic. Même s’il concède que ce n’est pas une science exacte.

« On ne sait jamais. Je ne sais vraiment jamais », glisse-t-il pour ESPN. « J’ai connu des matches où pendant l’échauffement j’étais chaud et ensuite je vivais une soirée catastrophique. Si je suis bien dans ma tête et qu’on suit les consignes, alors je peux faire des matches solides. »

Face au Magic, le MVP 2014 a été plus que solide avec 45 points (son record de saison) à 19/24 au shoot ! Sans oublier 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres. Le tout alors qu’il avait joué la veille contre les Blazers, et il s’est même permis de sourire devant ses défenseurs.

« Il est sur sa lancée », se réjouit Jacque Vaughn. « C’est énorme, surtout à ce moment de sa carrière, avec les minutes qu’il a jouées hier soir (dimanche). Cela montre bien sa préparation. »

« C’est dur de jouer contre un joueur comme ça »

Après avoir marqué 17 points en première mi-temps, le double champion NBA avec les Warriors est monté en puissance en troisième quart-temps avec 19 unités à 8/9 au shoot !

« C’est dur de jouer contre un joueur comme ça », ne peut que constater Franz Wagner. « C’est sans doute le meilleur joueur du monde et il a réalisé une performance singulière. Ce n’est ni la première ni la dernière », ajoute Joe Harris.

Ce ne fut pas facile puisqu’il a fallu attendre les dernières secondes, mais les Nets ont fini par s’imposer contre l’une des pires équipes de la ligue. Les 45 points de Kevin Durant ont donc non seulement été superbes mais avant tout utiles.

« On est toujours impressionné », explique Kyrie Irving au New York Post. « C’est naturel quand on assiste à quelque chose de spécial. On essaie de rester impliqué dans le match, mais c’est dur de ne pas s’arrêter pour le regarder. Il a été très efficace et nous a sauvé sur quelques possessions. Quand il est comme ça, on veut le laisser faire. Il nous a portés. Je suis comblé d’être son coéquipier. »

Mais au fait, à quel moment Kevin Durant sent-il qu’il a le rythme pour réaliser un grand match ? « Au réveil » a-t-il répondu…

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHX 66 37 52.9 42.2 85.5 0.6 6.2 6.8 5.2 1.7 0.9 3.4 1.3 27.6 Total 1052 37 50.1 38.7 88.4 0.7 6.4 7.0 4.4 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.