Lauri Markkanen mesure le parcours accompli depuis son départ de Chicago

Incertain pour la rencontre entre Utah et Chicago, Lauri Markkanen ne pouvait pas manquer ses retrouvailles avec les Bulls, une franchise où il a évolué de 2017 à 2021. Avec le recul, Chicago a été une étape difficile de son début de carrière en NBA, mais nécessaire, car elle l’a aidé à devenir le joueur épanoui qu’il est aujourd’hui. On l’a vu sur ce match qu’il a encore dominé avec ses 32 points, malgré un 5e revers de suite pour le Jazz.

Le Finlandais peut regarder le bilan de son passage à Windy City la tête haute puisque c’est Chicago qui l’avait poussé vers la sortie en acceptant un « sign-and-trade » dans un transfert en triangle pour qu’il s’engage avec Cleveland à l’été 2021.

« Évidemment, il y a eu des moments difficiles, comme manquer les playoffs quatre années de suite. Mais maintenant, je peux dire que j’avais besoin de ce genre d’expérience, de me battre face à ce genre de choses pour arriver là où j’en suis aujourd’hui », a-t-il confié. « On espère toujours jouer pour une seule équipe pendant toute sa carrière. Mais ça n’a tout simplement pas fonctionné. Je pense que je me suis clairement amélioré depuis ces années, mentalement, physiquement et du fait que je me trouve dans un meilleur endroit (…). Je suis plus intelligent et meilleur maintenant ».

Deux expériences terminées brutalement

Son année à Cleveland a aussi été une belle expérience, mais d’autres profils lui ont finalement été préférés puisque la franchise de l’Ohio a misé sur Evan Mobley et Jarrett Allen pour développer son secteur intérieur, et lorsqu’il a fallu récupérer Donovan Mitchell, Lauri Markkanen a fait ses valises en compagnie de Collin Sexton.

Un départ qui n’a pas été facile à digérer…

« C’était difficile. Je ne m’attendais pas vraiment à être échangé. Je me préparais pour les matchs de l’EuroBasket et ça m’a pris au dépourvu. J’étais un peu choqué au début parce que je pensais que nous avions trouvé un chez-nous à Cleveland. Mais c’est la NBA et on ne sait jamais ce qui va se passer. Le temps aidant, on a regardé la chose d’une manière différente et la façon dont on pouvait rebondir après ça. Ça a été une bonne chose ».

Au terme de ces deux expériences, il y a eu l’EuroBasket qui ressemble après coup comme un ultime examen de passage pour le préparer à la suite à Utah, avec 28 points de moyenne pour accompagner le parcours finlandais jusqu’en quart de finale face à l’Espagne, futur vainqueur de la compétition.

Deux mois et demi plus tard, l’intérieur réalise le meilleur début de saison de sa carrière à Salt Lake City. Le fruit de son parcours, mais aussi de la façon de jouer de sa nouvelle équipe

« De toute évidence, nous avons une excellente équipe et un bon système en place, auquel tout le monde adhère. Tout le monde joue vraiment un basket altruiste et je pense que c’est là que je peux être à mon meilleur niveau. J’ai une tonne de tirs ouverts grâce à la circulation du ballon et grâce à des extra-passes. Je ne dis pas que ça n’était pas le cas ailleurs, mais je pense que c’est juste notre effectif qui s’adapte à ce système et fait que le déclic s’est produit ».

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.