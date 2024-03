Le retour de la Air Jordan 3 « Wizards »

Jordan Brand s’apprête à ressortir un modèle unique de sa collection d’Air Jordan 3. C’est en effet une version « Wizards » spécialement conçue pour Michael Jordan en 2001 à l’époque où ce dernier terminait sa carrière du côté de Washington, qui a été inscrit au calendrier de sorties 2023.

On retrouve donc une paire aux couleurs des maillots de cette saison, avec une tige blanche assortie de finitions en bleu et doré, tandis que les traditionnels imprimés « éléphant » ressortent au niveau des lacets et de la base de la tige. La semelle extérieure ressort également en gris.

Sortie prévue pour le 29 avril 2023, au prix de 210 dollars.

