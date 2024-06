Les Blazers remplacent Olivier Sarr par le Sénégalais Ibou Badji

Blessé au plus mauvais moment, à la fin de la présaison, Olivier Sarr s’est fait couper vendredi par les Blazers. Victime d’une rupture partielle d’un ligament du poignet, et indisponible encore deux semaines, le Français libère du même coup une place pour un « two-way contract » et les Blazers ont choisi de l’offrir à Ibou Badji.

Ce pivot sénégalais, non drafté, arrive du Wisconsin Herd, l’équipe de G-League des Bucks, et il y tournait à 7.4 points, 6.6 rebonds et 2.6 contres de moyenne.

Âgé de 20 ans, il s’est fait remarquer en 2019 lors de la Coupe du monde U19, et après une formation dans l’Académie NBA au Sénégal, il avait rejoint le centre de formation du FC Barcelone.