Steve Nash invité par les Hornets

Il y dix jours, alors que les Nets n’étaient pas encore secoués par l’affaire Kyrie Irving, Steve Nash en était encore le coach, et il pouvait compter sur le soutien de Steve Clifford, son ancien assistant. Revenu aux Hornets, ce dernier rappelait que les problèmes des Nets étaient essentiellement dus aux absences répétées de joueurs majeurs.

« Il arrive qu’on s’en prenne à des coachs pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Le problème n°1 l’année dernière à Brooklyn était les matchs manqués. C’est tout », jugeait le coach des Hornets. « Regardez le bilan quand Kevin jouait l’année dernière. Je crois qu’on était 4e en attaque, 12e en défense. Kyrie n’a pas joué pour différentes raisons. Si Kevin ne se blesse pas, on termine deuxièmes ou troisièmes avec l’avantage du terrain, on ne joue pas Boston au premier tour et c’est une saison totalement différente. On peut toujours s’intéresser à toutes ces autres choses. Le principal facteur, de loin, ce sont les matchs manqués, c’est tout. »

Steve Clifford assure que personne n’aurait pu faire mieux que Steve Nash à Brooklyn.

« Il y a toujours des choses qu’on peut améliorer comme entraîneur, mais le problème là-bas n’était pas l’entraînement. Ni la réceptivité à nos méthodes. Je ne suis absolument pas d’accord avec tout cela. Parfois c’est juste la santé » répète-t-il. Très affecté par le divorce entre les Nets et Steve Nash, il révèle qu’il s’est entretenu avec lui, et qu’il lui a proposé de venir observer les Hornets.

« J’ai parlé lui avec l’autre soir pendant un moment et je l’invité à venir ici. Vous savez, pour qu’il passe quelques jours avec nous, qu’il regarde ce qu’on fait, et qu’il me donne ses impressions sur ce qu’on fait. Vous savez, personne n’aurait pu mieux gérer que lui ce qu’il a enduré, et lors de notre discussion, il n’a pas cessé de me parler de nos blessés. C’est comme ça qu’il est ».