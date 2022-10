La NBA sanctionne sévèrement les Sixers pour « tampering »

L’enquête aura duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et la NBA en est arrivée à la conclusion que les Sixers avaient bel et bien enfreint les règles de la « free agency » cet été. Dans le viseur de la ligue, les arrivées de PJ Tucker et de Danuel House Jr, annoncées quelques minutes après l’ouverture du marché des transferts. Des recrutements directement liés au sacrifice financier de James Harden lors de sa prolongation.

Pour la NBA, les dirigeants de Philly ont discuté avec James Harden de ce sacrifice financier avant l’ouverture du marché, et c’est une première infraction.

Par ailleurs, ils ont pris contact avec PJ Tucker et Danuel House Jr, avant cette même ouverture du marché. En conséquence, la sanction est lourde : Philadelphie perd ainsi ses seconds tours de Draft pour 2023 et 2024.

Par le passé, la NBA avait sanctionné les Bucks pour l’épisode Bogdan Bogdanovic, puis le Heat et les Bulls pour « tampering », en retirant à chaque fois aux franchises un second tour de Draft. C’est d’ailleurs pour ça il n’y avait que 58 choix cette année dans la Draft, car Miami et Chicago avaient été privés de leur deuxième tour, suite aux signatures de Kyle Lowry et de Lonzo Ball en 2021.

Quant à l’enquête sur les Knicks, au sujet de l’arrivée de Jalen Brunson, elle est toujours ouverte.