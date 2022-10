Caris LeVert met l’accent sur la défense pour Cleveland

Qui sera le cinquième titulaire de Cleveland, aux côtés de Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen ? JB Bickerstaff semble avoir tranché, titularisant Caris LeVert depuis le début de la présaison.

L’entraîneur aime ainsi la puissance offensive du trio Garland – Mitchell – LeVert, et il compte sur l’ancien joueur des Nets et des Pacers pour faire les efforts défensifs de l’autre côté du terrain.

« Il a été aussi altruiste qu’on peut l’espérer, en essayant juste de faire en sorte que ça marche », a expliqué le coach au sujet de Caris LeVert. « Parfois à un point où nous voulons le pousser à en faire plus, et ce sera une question de temps. En jouant avec Donovan et Darius, il sait qu’il va devoir davantage être un facilitateur à certains moments, mais il va aussi comprendre que nous voulons qu’il joue sur ses forces. »

Pour Caris LeVert, amené donc à jouer un rôle de couteau-suisse, il s’agit d’être plus complet.

« J’essaie de ne pas trop penser aux tirs », a-t-il expliqué après la défaite face aux Sixers. « Je pense juste à me rendre à certains endroits sur le terrain. Si le tir arrive, je le prends, sinon je trouve un coéquipier. Je pense que je suis à mon meilleur niveau quand je ne me mets pas de pression pour marquer. J’ai toujours dit que j’étais un joueur complet. Je pense que le fait de marquer des points éclipse tout ça parce que tout le monde se dit : ‘Oh, c’est un marqueur’. Mais je suis vraiment fier d’être un joueur complet. »

D’ailleurs, JB Bickerstaff en avait fait le premier défenseur sur James Harden la nuit dernière.

« Chaque exercice que nous faisons, il est dans l’état d’esprit de nous aider en tant que défenseur d’abord, et puis évidemment il utilisera son talent offensif une fois que nous récupèrerons certaines de nos rotations, » assure le coach. « Je pense que Caris a fait un excellent travail défensif. Je pense qu’il a été très régulier de ce point de vue. Il a une grande envergure, une grande volonté, il bouge bien ses pieds, et il accepte ces défis. »

De quoi donc lui donner la priorité, par rapport à Isaac Okoro ou Dean Wade, pour la cinquième place du cinq majeur de Cleveland. Même si c’est à l’usage qu’on verra si cette solution est la meilleure.

« Je vais avoir besoin de cela pour moi et les autres membres de l’équipe », conclut-il sur sa concentration défensive. « J’essaie d’être fiable des deux côtés du terrain. C’est là que ça commence. Je me pousse à être le meilleur joueur possible. La défense fait partie du jeu. J’essaie d’être le meilleur dans ce domaine également. »