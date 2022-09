À cause de Tom Thibodeau, Derrick Rose a perdu 10 kilos !

C’est torse nu mais avec un bonnet que Derrick Rose s’est présenté devant la presse new-yorkaise. Un look improbable pour montrer qu’il n’a jamais été aussi affûté. Parce qu’il sort d’une saison à 26 matches avec des stats en baisse et des blessures, l’ancien MVP veut se donner les moyens de rebondir, et il a annoncé qu’il avait perdu 10 kilos ! Tout est parti d’un email de Tom Thibodeau qui lui parlait de son poids.

« Tout est de la faute de Thibs » lance le joueur des Knicks. « Arrête de jouer avec moi, arrête d’essayer de me défier, de m’envoyer des emails et ce type de merde. Il était derrière mon cul tout le temps. Un email, c’est déjà un de trop. Je sais où il voulait en venir car c’est un super coach. Mais je l’ai compris dès la première fois, comme il avait mentionné mon poids. D’une certaine manière, je me suis senti offensé. Donc, même si je ne le montre pas, je le prends très personnellement quand quelqu’un me défie comme ça. C’est pour ça que je parle de ça. »

Accepter les critiques pour avancer

Tout cela est dit avec un grand sourire, mais jamais Derrick Rose n’avait fait ce poids depuis 2008, son année rookie. « Quand j’ai arrêté de jouer, j’étais à 97, 98 kilos. Là, je suis à 87, 88 kilos » révèle l’ancien leader des Bulls. « Il avait vu ma façon de manger. Au moment où il l’a dit, je savais que c’était un grande étape pour moi aussi. C’était un défi pendant tout l’été. Voyager dans des endroits agréables et ne pas pouvoir manger ce que l’on veut et surveiller tout ce que l’on mange, surveiller les glucides et tout, c’est difficile. »

Le plus important, c’est qu’il soit en pleine forme. Il est à 100%, et ses ennuis aux chevilles sont oubliés. Il veut ramener l’équipe en playoffs et faire oublier cette saison ratée. Pour cela, il espère que ses coéquipiers mettront leur susceptibilité au placard. Et pas uniquement lorsqu’on cause de leur poids…

« Je pense que cette saison sera celle de la responsabilité. Comme être capable de ne pas s’emporter ou de ne pas prendre personnellement quand quelqu’un vient vous faire une critique constructive. En tant qu’homme et en tant que professionnel, vous êtes censé comprendre ça. On peut se répondre ou s’emporter, mais on laisse ça sur le terrain après l’entraînement, le match ou après ce moment pour que ça ne se prolonge pas. »