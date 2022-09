Motorola devient le sponsor maillot des Bulls

Décidément, Motorola aime sa région des Grands Lacs pour ses activités avec la NBA puisque l’entreprise, spécialisée dans les télécommunications et basée près de Chicago, va désormais sponsoriser les Bulls.

Cette saison comme lors des prochaines, on retrouvera le logo de la marque sur le maillot de la franchise de Chicago. Et c’est déjà le cas avec le maillot de Milwaukee et celui d’Indiana.

La marque est donc très présente en NBA et on se souvient qu’elle avait aussi sponsorisé les Nets en 2020/21. Elle remplacera Zenni Optical sur le maillot de DeMar DeRozan, Zach LaVine et compagnie.

Les Bulls deviennent ainsi la troisième franchise de la ligue à avoir une entreprise locale sur leur maillot après les Cavaliers, avec Cleveland-Cliff Inc, et le Magic avec Disney.