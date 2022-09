WNBA l Le Game 1 des Finals pour les Las Vegas Aces

Il y avait du beau monde pour ce Game 1 des Finals WNBA entre les Las Vegas Aces et le Connecticut Sun. Dans les tribunes, on pouvait croiser Kyle Lowry, Ja Morant, DeMarcus Cousins ou encore Tyronn Lue.

Sur le parquet, en revanche, Becky Hammon a été moins séduite dans un premier temps. Son équipe avait pris les commandes après le premier quart-temps, mais dans le suivant, tout s’enraye et les Aces ne marquent que 9 points. Le Sun en profite pour être devant à la pause.

« J’étais furieuse », confie-t-elle à ESPN, sur sa réaction dans le vestiaire à la mi-temps. « Tout ce dont on avait parlé, on ne l’avait pas fait. Quand on croit en une façon de jouer et que rien n’est exécuté dans ce sens, c’est frustrant. Mais les joueuses le savaient, elles sont intelligentes et ont réagi ensuite. »

En troisième quart-temps, les débats s’équilibrent avant que Las Vegas ne passe un 13-3 avant l’entame du dernier acte. Connecticut ne parvient pas alors à renverser les joueuses de l’ancienne assistante des Spurs et les Aces s’imposent 67-64.

A’ja Wilson, MVP et défenseure de l’année, termine avec 24 points, 11 rebonds et 4 contres, Chelsea Gray apporte, elle, 21 unités. Les Aces prennent ainsi cette première rencontre si importante car les Finals en WNBA se jouent au meilleur des cinq matches (et non des sept, comme en NBA), c’est donc la première équipe qui gagne trois parties qui est sacrée.

De plus, c’est aussi une première pour la franchise. Elle avait déjà disputé les Finals deux fois, en 2008 et en 2020, mais à chaque fois, avait été sweepée 3-0.

« Dans la bulle, on était simplement heureuse d’y être, mais aussi de partir », se souvient A’ja Wilson, en évoquant les Finals de 2020, pour l’AP. « Là, on connait déjà cette sensation. C’est nul de se faire balayer, c’est la pire des choses. Donc on est motivé pour ne plus l’être désormais. »