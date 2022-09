AmeriCup | Norris Cole sauve Team USA à la dernière seconde

Double champion NBA avec le Heat, champion d’Israël avec le Maccabi Tel-Aviv et champion de France avec l’Asvel, Norris Cole est un « winner », et il l’a encore prouvé jeudi en sauvant les Etats-Unis face au Porto-Rico. Dans une fin de match à suspense, le meneur de Team USA inscrit le panier de la gagne à la dernière seconde pour envoyer les Américains en demi-finale. Vainqueurs 85-84, les Etats-Unis défieront l’Argentine en demi-finale de cette Americup.

« Je voulais juste créer une action pour l’équipe » a réagi le héros de la soirée, qui inscrit les huit derniers points de son équipe. « L’équipe a confiance en moi. On a dessiné un système pour moi, et j’étais capable d’aller au bout. Ce sont des moments dont tout le monde rêve, mais je me suis donné à fond sur le plan individuel et collectif, et j’ai été capable de montrer mon talent individuel dans un concept collectif, et ça a marché. »

À ses côtés, Jeremy Pargo inscrit 15 points, et Zylan Cheatham en a ajouté 11.

« On est chanceux de gagner » estime le coach Alex Jensen. « Ils s’étaient bien préparés pour nous affronter. On a eu de la chance, mais c’est heureusement une bonne leçon pour la suite »

Samedi, les Etats-Unis affronteront donc l’Argentine de Facundo Campazzo en demi-finale. Invaincus, les Argentins survolent la compétition avec un écart moyen de 20 points par match. Dans l’autre demi-finale, le Canada, vainqueur du Mexique, sera opposé au Brésil, le pays organisateur.