Une Instapump Fury couleur Hornets ?

Reebok s’est érigé en maître pour faire du neuf avec du vieux, comme en témoigne cette nouvelle Instapump Fury, qui dispose d’une belle aération au niveau de l’empeigne et se présente cette fois avec ce qui ressemble à un léger clin d’œil aux Hornets.

La tige en noir et blanc est en effet complétée de touches de violet et de finitions en bleu turquoise rappelant l’équipe de Charlotte des années 90 emmenées par Mugsy Bogues, Dell Curry et Larry Johnson. La semelle reprend ce même mariage avec du noir et blanc assorti de couches en violet et bleu turquoise.

La bonne nouvelle, c’est que le coloris serait également prévu pour le marché européen. Son prix n’a pas encore été dévoilé.

(Via SneakerNews)

