WNBA | Après un match fou, les Aces de Becky Hammon aux portes de la finale

« C’était un sacré match. Je ne sais pas si j’ai déjà connu quelque chose de comparable. Gros tir après gros tir, des deux côtés vraiment. » En restant huit ans auprès de Gregg Popovich, Becky Hammon en a pourtant vécu, des grands moments avec les Spurs. Mais les dernières secondes de ce Game 3, entre ses Aces et le Seattle Storm, resteront comme un moment marquant de sa carrière dans le coaching.

Seattle a pourtant pensé reprendre l’avantage dans cette série. À moins de deux secondes de la fin, Sue Bird (17 points et 8 passes) convertissait un tir primé dans le corner pour offrir deux points d’avance à son équipe (92-90). La scénario écrit par la meneuse, qui doit prendre sa retraite à l’issue de la saison, semblait parfait.

Seattle KO debout

C’était sans compter sur une ultime possession, mal défendue par son équipe, qui a vu Jackie Young égaliser au buzzer et envoyer tout le monde en prolongation. Une période supplémentaire durant laquelle les Aces ne vont pas faire dans le détail et finir par s’imposer largement dans la Climate Pledge Arena de Seattle (98-110).

« C’était vraiment frustrant. On avait le match en main et on leur a donné, c’est tout », lâche dépitée Breanna Stewart, meilleure marqueuse de son équipe (20 points et 15 rebonds), qui comptait encore quatre points d’avance à dix secondes du terme.

« On vit pour ces moments. On travaille dur pour ces grands matches, il suffit de rester dedans et de réaliser qu’on a travaillé pour arriver là où nous sommes », se félicite la star des Aces, A’ja Wilson, qui a terminé avec un record de carrière en playoffs (34 points et 11 rebonds).

Celle-ci a été bien soutenue par Chelsea Gray (29 points et 12 passes) qui, comme les autres protagonistes, est passée par toutes les émotions en fin de rencontre : « ‘Oh non, elles vont l’emporter, oh on va en prolongation.’ C’est ça le basket en playoffs. »

Candace Parker et le Sky enchaînent

Selon le Elias Sports Bureau, cité par ESPN, il n’y avait jamais eu un tel enchaînement de tirs décisifs dans les trois dernières secondes d’un match de playoffs WNBA. Cela ne s’est jamais produit non plus dans un match de playoffs NBA au cours des 25 dernières saisons.

Mardi prochain, les Aces auront donc une première occasion de se qualifier pour la finale WNBA, et ceci pour la troisième fois de l’histoire de la franchise (finales perdues en 2008 et 2020). La franchise de Las Vegas pourrait y retrouver le Chicago Sky, qui a également remporté une deuxième manche face au Connecticut Sun (76-72), dans une rencontre beaucoup moins flamboyante (37% de réussite globale).

Auteur de 16 points et 11 rebonds, Candace Parker poursuit son énorme campagne de playoffs et égale Tamika Catchings pour le plus grand nombre de « double-double » en playoffs (27). Son équipe de Chicago est maintenant à quatre victoires au total (en comptant une éventuelle finale) de devenir la première équipe à faire le doublé depuis les Sparks de Los Angeles, en 2001 et 2002.