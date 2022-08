Aux Lakers, la cohabitation Westbrook / Beverley est possible

Dans un récent long entretien accordé à The Athletic, Jeanie Buss s’est exprimé en long, en large et en travers sur ses Lakers. Bien sûr, la propriétaire majoritaire du club n’a pas pu éluder le sujet le plus complexe et brûlant depuis des mois, dans la Cité des Anges : le dossier Russell Westbrook.

Persona non grata dans sa ville natale, le « Brodie » ne sait pas de quoi son avenir sera fait, vu que les Lakers aimeraient bien le transférer. Et l’arrivée récente de Patrick Beverley en provenance d’Utah, son ancien « ennemi » avec lequel il partage désormais le même vestiaire, n’a fait qu’accentuer la confusion qui règne autour du dossier « RussWest ».

Quoi de mieux alors, dans ce cas, que d’écouter ce que Jeanie Buss avait à dire à ce sujet ? Alors que les premières réactions générales ont été de supposer que l’arrivée de Patrick Beverley chez les Lakers signait la fin du chapitre Russell Westbrook, la boss des « Purple & Gold » s’est voulue davantage mesurée, sans surprise.

Russell Westbrook, « notre meilleur joueur l’an passé »

Rappelant que le club avait déjà connu un cas similaire quand Matt Barnes, qui n’était pas particulièrement ami avec Kobe Bryant, avait rejoint les Lakers à l’été 2011, elle a assuré que le recrutement de l’ancien aboyeur des Clippers était un sujet tout à différent et indépendant de la situation actuelle du dossier Westbrook.

« Patrick Beverley a été recruté pour sa défense, et pour être ce joueur qui pousse ses coéquipiers, qui est un leader par l’exemple dans sa manière de faire son boulot. […] Il amène avec lui son éthique de travail, qui va faire de lui un leader du vestiaire. C’est le genre de personnalité appréciée par Coach [Darvin] Ham. » a-t-elle déclaré. « Donc cela n’a rien à voir avec Russ. Et comme je l’ai déjà dit, j’ai le sentiment que les gens ont tendance à partir d’une petite chose pour en faire toute une histoire. »

Elle ajoutait aussi, et surtout, que Russell Westbrook était même, de son point de vue, le « meilleur » Laker l’an passé, avant de se reprendre et de plutôt le désigner comme le plus « régulier ».

« De mon point de vue, il était notre meilleur joueur la saison dernière. Ce que je veux dire, c’est qu’il a joué tous les matches, il s’est donné à fond à chaque fois [ndlr : 78 matches pour Westbrook, contre 59 pour James et 40 pour Davis]. » a-t-elle ajouté. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’aurais aimé voir le potentiel de cette équipe si tout le monde avait gardé la santé. C’est très dur de gagner quand Anthony Davis n’est pas toujours là. Pareil pour LeBron, qui était blessé une partie de la saison. Mais Russ a toujours été là, et j’apprécie vraiment ce qu’il a apporté à l’équipe. »