Du rififi dans l’air entre Kerr Kriisa et Luka Doncic

Opposée à l’Estonie, dans le cadre du premier des deux matches de la fenêtre internationale de ce mois d’août, la Slovénie s’est baladée devant son public à Celje, signant une victoire de 21 points (104-83), sous l’impulsion des 25 points (9/18), 11 rebonds et 8 passes de Luka Doncic.

L’entame de la rencontre, légèrement disputée avant que les locaux ne prennent assez rapidement le large, a notamment été marquée par une petite altercation entre la superstar des Mavericks d’un côté, et l’Estonien Kerr Kriisa, joueur réputé des Wildcats d’Arizona en NCAA, de l’autre.

Alors que le meneur slovène commet une faute sur un tir extérieur d’un joueur estonien, il s’en va de ce pas plaider sa cause auprès de l’arbitre qui vient de siffler, comme il en a souvent l’habitude. Une attitude qui agace Kerr Kriisa, qui fait signe à Luka Doncic, avec son index, de ne pas nier sa faute. S’en suit un bref échange, probablement pas particulièrement amical, puis une double faute technique pour les deux meneurs.

« On ne laisse personne nous marcher dessus. Sinon, pourquoi venir ici, autant rester en Estonie. Si quelqu’un nous dit quelque chose, on lui répond » a déclaré Kerr Kriisa après la rencontre. Réputé pour son appétit du « trashtalking » sur les circuits universitaires, le meneur ne s’arrêtait pas en si bon chemin et affirmait qu’il était particulièrement aisé de faire sortir « Luka Magic » de son match.

« Il a réagi sans tarder, donc cela montre bien que c’est assez simple de rentrer dans sa tête. » a-t-il ajouté, avant de finalement calmer le jeu. « Mais bon, Luka est Luka, c’est comme ça. C’est un joueur immense, et il a très bien joué ce soir. »

Pas en reste non plus, Kerr Kriisa a terminé le match avec 14 points (4/11) et 5 passes.