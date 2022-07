Un rookie des Nuggets se casse une jambe

Titulaire d’un « two-way contract » à Denver, Collin Gillespie (23 ans, 1m90) s’est fait opérer d’une fracture de la jambe gauche du côté de Philadelphie. Les Nuggets évoquent une fracture du bas de la jambe, et il pourrait s’agir d’une fracture du tibia ou de la fibula. Dans leur communiqué, Denver parle d’une indisponibilité jusqu’à nouvel ordre, et ce n’est donc pas certain qu’on le voie en 2022.

Sorti de Villanova où il aura passé cinq ans, Collin Gillespie est une grosse pointure du basket universitaire : champion NCAA, mais aussi double « Player of The Year » de la Big East. « Vieux » rookie, il tournait à 15.6 points, 3.6 rebonds et 3.2 passes décisives de moyenne lors de sa dernière saison NCAA.