Fin de Summer League pour Josh Christopher

Brillant sur ses trois premières sorties en Summer League avec 19.7 points, 4.3 rebonds et 3 passes décisives, Josh Christopher souffre de la hanche droite et doit mettre un terme à son expérience estivale. L’arrière sophomore a ressenti une première douleur lors de son deuxième match face au Thunder, ce qui ne l’avait pas empêcher de cumuler 18 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions dans la victoire 97-84 face aux Spurs lundi

Il a finalement été mis à l’écart avant l’entraînement d’hier. Rien de grave, mais le staff médical des Rockets ne veut prendre aucun risque.

« J’ai juste aggravé ma blessure. Je me suis beaucoup entraîné depuis la fin de saison et je pense que mon corps commence à fatiguer un peu. C’est juste une décision prise en équipe. Rien de grave, c’est une précaution », a-t-il confié.

Un mal pour un bien

La décision a été d’autant plus facile au regard de son niveau affiché sur ses trois matchs disputés. L’occasion va désormais être donnée à d’autres joueurs de gagner en temps de jeu. Ce sera notamment le cas pour les arrières Daishen Nix et TyTy Washington ou les ailiers Trevor Hudgins et Trhae Mitchell.

Pour la rencontre entre Portland et Houston ce soir, Josh Christopher sera là, en civil, car il a souhaité rester à Las Vegas pour encourager ses coéquipiers jusqu’à la fin de la compétition.

« Je voulais gagner tous les matchs, prouver que j’avais encore quelques victoires sous le capot. Alors oui, c’est décevant, mais tout va bien. J’ai confiance en ces gars et ils vont y arriver », a-t-il ajouté.