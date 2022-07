Marko Simonovic veut récupérer des minutes avec les Bulls

« Vooch est mon mentor. Il est comme mon grand frère ici. Je suis tellement heureux de l’avoir ici à Chicago. Il m’a aidé sur et en dehors du terrain. » Malgré l’appréciation de Marko Simonovic envers son compatriote, Nikola Vucevic, le premier cité n’a pas eu beaucoup l’occasion de jouer derrière le second lors de sa saison rookie.

Drafté à la 44e position en 2020, le pivot, bouché par Tristan Thompson ou Tony Bradley, a dû se contenter de neuf brèves apparitions et une production statistique anecdotique. Il a donc attaqué son été avec un objectif bien précis en tête : « Je travaille chaque jour pour être prêt et obtenir des minutes en NBA. » D’où son envie de s’entraîner avec Nikola Vucevic cet été en Serbie.

Et d’où, aussi, son envie de profiter de la Summer League pour se montrer. La bonne nouvelle est que son coach estival, John Bryant, a déjà noté des progrès sur le plan physique. « Il a progressé avec ses mains et au niveau du corps. Il est capable de finir malgré le contact grâce à son physique. Je l’associe souvent à Ayo (Dosunmu). Il y a eu un jour à l’entraînement où il a été servi ‘pick-and-roll’ après ‘pick-and-roll’. Sa prise de décision après l’écran, qu’il s’agisse de finir ou de décaler à l’aile, est bien meilleure », décrit l’habituel assistant chez les Bulls.

S’il n’a pas eu l’occasion de briller avec l’équipe première, Marko Simonovic a pu le faire en G League où il a enchaîné les double-double, parfois énormes, et tourné à 17 points, 10 rebonds et 3 passes de moyenne. Suffisant pour l’intégrer à la rotation intérieure qui a parfois manqué de mordant la saison passée ?

Une chose est sûre, le Monténégrin, qui a gagné en muscle, a désormais passé la phase d’acclimatation à la grande ligue et à sa nouvelle vie américaine. « C’était un peu compliqué pour moi parce que c’était ma première année aux États-Unis. Je courais tous les jours, sur le terrain et en dehors pour voir comment vivre ici et tout comprendre. C’est un processus. Je sais que tout ne se fait pas en un an. J’ai besoin de temps pour tout comprendre et apprendre. Je pense que je me suis beaucoup amélioré, mais j’ai encore beaucoup de marge pour le faire », termine-t-il.