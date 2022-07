Jose Alvarado, bourreau du Mexique

Jose Alvarado avait promis qu’il ferait mieux jouer son équipe après la défaite des siens face à Team USA et il a tenu parole face au Mexique. Le meneur des Pelicans a donc délivré 7 passes décisives sur les 24 cumulées par Porto Rico. Surtout, il a permis à son équipe de s’imposer 97-87, après prolongation, avec 22 points, 7 rebonds et donc 7 passes décisives.

Dans une ambiance bouillante, le Porto Rico a joué avec le feu, au point de gâcher une avance de 18 points ! Mais dans la prolongation, marquée par un début de bagarre entre Alvarado et le Mexicain Paul Stoll, les Portoricains sont parvenus à faire la différence grâce au talent offensif de Gian Clavell et l’abattage d’Ismael Romero, décisif avec ses 13 points et 12 rebonds.

Grâce à ce succès, le Porto-Rico valide son billet pour la deuxième phase, en compagnie des Etats-Unis et du Mexique. Ces trois nations intègrent le groupe E pour y défier le Brésil, l’Uruguay et la Colombie.