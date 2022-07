Serge Ibaka revient pour un an à Milwaukee

Auteur d’un exercice 2021/22 mitigé entre Los Angeles et Milwaukee (6.8 points et 4.6 rebonds de moyenne, puis 1.5 point et 1.7 rebonds de moyenne en playoffs), Serge Ibaka a décidé de rempiler pour un an chez les Bucks. Très probablement au minimum salarial.

À bientôt 33 ans, récemment miné par les blessures, l’intérieur hispano-congolais n’est plus le joueur qu’il était lors de ses années Raptors (14.2 points, 7.4 rebonds et 1.2 contre de moyenne en quatre saisons). Il apportera cependant une rotation toujours bienvenue dans la raquette des champions 2021. Surtout s’il parvient à jouer libéré de ses pépins physiques…

— Signatures des Milwaukee Bucks, été 2022 : Bobby Portis, Joe Ingles, Serge Ibaka, Pat Connaughton, Wes Matthews, Thanasis Antetokounmpo, Jevon Carter, MarJon Beauchamp (rookie).