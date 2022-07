NCAA | USC et UCLA quittent la conférence Pac-12 !

Alors que le portail des transferts et le NIL amènent la NCAA dans une nouvelle ère depuis plusieurs mois, voilà que certaines conférences doivent maintenant jongler avec des départs de plusieurs programmes majeurs.

Après Texas et Oklahoma, qui l’an passé ont choisi de quitter la Big 12 pour la SEC, c’est au tour des universités de USC et UCLA de faire un choix similaire : les deux programmes rivaux de la banlieue de Los Angeles quittent la Pac-12 pour la Big Ten !

Leur changement de conférence, validé par un vote unanime des directeurs athlétiques des universités de la SEC, sera effectif à partir de la saison 2024/25, une fois que l’actuel contrat TV de USC et UCLA sera arrivé à son terme. Ainsi, les deux programmes californiens s’évitent des potentielles pénalités.

« Ce vote validé aujourd’hui reflète le respect que notre conférence a pour l’Université de Californie du Sud [USC], et pour l’Université de Los Angeles, Californie [UCLA]. » déclarait sobrement Kevin Warren, le commissionnaire de la conférence Big Ten, qui accueillera donc dans deux ans deux nouveau arrivants, et pas des moindres.

Avant tout financière, l’explication de ce « transfert » est également sportive, évidemment. Car la Big Ten est une conférence très relevée, considérée comme la meilleure du pays. A l’heure où le paysage NCAA change, USC et UCLA ont donc décidé d’être maitres de leur avenir.

« USC et UCLA doivent prendre les bonnes décisions, celles qui vont leur offrir le meilleur futur. » déclarait une source proche du dossier à ESPN. « Le futur [de la NCAA] est incertain, les programmes doivent tout faire pour se trouver en position de force. »

Construites autour de logiques géographiques, les conférences NCAA commencent donc à être redéfinies selon des logiques financières et concurrentielles. Ainsi, USC et UCLA, au nom d’une meilleure visibilité médiatique et d’un meilleur environnement sportif, quittent une conférence de la cote Ouest pour rejoindre une conférence du Midwest des Etats-Unis, à des milliers de kilomètres de leurs campus…