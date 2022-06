Puisque le Magic est toujours en phase de réflexion sur le nom du premier choix de la Draft, la cote de Chet Holmgren reste intacte, et la tige de Gonzaga pourrait retrouver un partenaire de choix : Jalen Suggs, le 5e choix de la Draft précédente récupéré par la franchise floridienne. Les parcours basket de ces deux natifs du Minnesota sont en effet intimement liés depuis des années.

Dans un long article consacré au possible futur numéro 1 de draft, ESPN revient sur l’un des premiers événements importants dans le développement du géant. Quand, il y a quelques années, le coach AAU de Minneapolis-St. Paul, un certain Larry Suggs, qui n’est autre que le père du joueur du Magic, reçoit le coup de fil d’un ami.

Une poussée de 20 centimètres

Ce dernier lui promet d’avoir sous la main un gamin d’à peine 10 ans mesurant déjà plus de 1m80, capable de « grimper aux arbres », qui peut « vraiment jouer » et « n’a peur de rien ». Intrigué, Larry Suggs demande à voir le jeune homme en question.

« Alors il est arrivé. Tout d’abord, le gamin ne mesurait pas 1m80. Grand, oui, mais pas 1m80. Deuxièmement, souvenez-vous de votre pire copain de l’école primaire qui ne savait pas jouer au basket », compare l’entraîneur en décrivant un premier essai désastreux : « Il ne pouvait pas mettre un lay-up, ni dribbler. Il envoyait des airball. »

Le jeune garçon, venu en bermuda ce jour-là sur conseil d’un ami (!), réalise l’écart de talent avec les autres basketteurs en herbe présents, dont Jalen. Lucide, Chet Holmgren ne va pas se décourager pour autant et va poursuivre son développement au contact de la famille Suggs.

« Jalen a participé au développement de Chet autant que n’importe qui », ajoute David Holmgren, le père du futur drafté. « Vous savez comment les enfants sont. Quand Chet est entré dans le gymnase pour la première fois, on aurait pu se dire : ‘Qu’est-ce que ce petit blanc un peu geek fait là ?’ Mais dès le début, Chet allait directement voir Jalen après l’entraînement et lui disait : ‘Jouons en un-contre-un’. Jalen répondait toujours : ‘Allons-y’. »

Dans le même temps, le garçon s’inspire de son père (mesurant 2 mètres 13 !) dans la prise de centimètres : en une année, il passe de 1m88 à 2m08 pour ses 14 ans ! Cette folle poussée de croissance, couplée à la qualité de son shoot, lui ouvre les portes de l’équipe de la Minnehaha Academy, un lycée privé du Minnesota où il évolue avec Jalen Suggs, et surtout de Gonzaga où sa cote va continuer d’exploser à l’échelle nationale.

Les conseils de Jalen Suggs

Le destin des deux jeunes talents va-t-il se croiser à nouveau jeudi prochain ? « Jalen est comme un grand frère pour Chet. Ce sont de bons amis et ils se parlent depuis le primaire pour jouer ensemble dans la ligue. Bien sûr, ce serait formidable s’il jouait avec Jalen », affiche Sarah Holmgren, la mère du géant.

Si cette réunion reste encore incertaine, le joueur du Magic conseille déjà activement son coéquipier d’enfance. « Il m’a dit de me maîtriser le plus vite possible parce que tout le monde à ce niveau joue calmement, même avec sept secondes au chronomètre, personne ne se précipite. Tout le monde sait que sept secondes, c’est beaucoup en NBA, c’est presque deux actions de plus », rapporte Chet Holmgren qui pourrait toutefois être dépassé par Jabari Smith Jr. voire Paolo Banchero en tant que « top pick ».

Si cette réunion n’avait pas lieu, ce serait au plus grand regret de Brian Sandifer, à la tête du programme AAU Grassroots Sizzle où les deux hommes ont évolué : « Regardez les images de Jalen Suggs et lui en train de jouer le ‘pick-and-roll’, c’est du niveau d’élite. »