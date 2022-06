Juancho Hernangomez : « À Boston, j’ai un peu perdu goût au basket »

On l’oublie mais les Celtics avaient un visage différent jusqu’à février, puisqu’on y trouvait Dennis Schroder, Josh Richardson, Enes Freedom, mais aussi Juancho Hernangomez. Peu utilisé par Ime Udoka, il avait d’abord été transféré aux Spurs. Là-bas, même scénario puisqu’il n’entre pas dans les plans de Gregg Popovich, et le voilà qui refait ses valises pour le Jazz.

À Salt Lake City, Juancho Hernangomez a finalement obtenu du temps de jeu, avec 17 minutes de moyenne en 17 matches (dont 9 titularisations) en saison régulière, pour des moyennes de 6.2 points et 3.5 rebonds. En playoffs, il a retrouvé le bout du banc (55 minutes en six matches), et ce n’est pas du tout certain qu’il soit encore dans l’effectif puisque le Jazz a la main sur son avenir, avec la possibilité de ne pas garantir sa dernière année de contrat à 6.6 millions de dollars.

Si c’est le cas, que va-t-il faire ?

« Je ne peux pas m’imaginer rentrer en Europe » a-t-il prévenu dans El Pais. « Ce n’est pas un manque de respect vis à vis de l’ACB (ligue espagnole) ou l’Euroleague. Au contraire même puisque je ne vois pas ça comme un recul dans ma carrière. Mais quand ils parlent de Madrid, du Barça, du CSKA, je m’en fous… Je ne suis supporter d’aucune équipe. Je n’ai parlé à personne, ou signé quoi que ce soit. »

« Je ne savais pas ce qu’ils attendaient de moi. Il y avait beaucoup de joueurs égoïstes, et aucun collectif »

A priori, s’il est coupé, il ne reviendra donc pas en Europe. À 26 ans, il pense avoir sa place au Jazz ou ailleurs, et il est aussi revenu sur son passage raté aux Celtics.

« Je n’étais pas heureux là-bas. C’était très dur » confie-t-il. « Il n’y avait aucune communication. Je ne savais pas ce qu’ils attendaient de moi. Il y avait beaucoup de joueurs égoïstes, et aucun collectif. J’y ai un peu perdu goût au basket. »

Aujourd’hui, les Celtics sont en finale NBA, et ils ont même récupéré l’avantage du terrain. Et on vante leur collectif…