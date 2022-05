Les œufs ont tous fondu, mais la Air Jordan 5 « Easter » est bien là, alors autant en profiter. Avec un mois de retard, la version pascale de la AJ 5 concoctée par « Jordan Brand » a investi l’Europe le 11 mai dernier et est enfin prête à en faire de même aux États-Unis dès demain.

L’occasion de jeter un coup d’œil à cette version « Easter », qui arbore une tige rose pâle et des touches d’un violet également pâle, sur les lacets, les logos « Jumpman » et l’intérieur du col. La languette ressort en gris tandis que deux teintes de vert complètent la semelle rose pâle.

Le modèle est disponible sur le site officiel de Nike France, vendu à 209,99 euros.

