Malik Allen, un maillon fort dans le staff du Heat

Qui se souvient de Malik Allen ? Poste 4 « à l’ancienne », capable de s’écarter de la peinture, l’ancien « role player » a évolué en NBA de 2001 à 2011 avec notamment un peu plus de trois ans à Miami (2001-2004), où il rencontré Erik Spoelstra, encore assistant à l’époque.

Vingt ans plus tard, le coach floridien a fait appel à lui pour succéder à Juwan Howard au poste d’assistant en charge du développement des intérieurs. Fort d’une expérience d’assistant de quatre ans à Detroit (2014-2018) puis d’un an à Minnesota (2018-2019), Malik Allen a donc rejoint le staff d’Erik Spoelstra.

L’ancien intérieur peut notamment se féliciter d’avoir contribué à la progression de Bam Adebayo, devenu une pièce maîtresse du dispositif du Heat, même si pour lui, le mérite en revient avant tout à l’éthique de travail du pivot qu’il côtoie au quotidien depuis bientôt trois ans.

« Il est ambitieux et il veut être vraiment bon, alors on essaie d’en mettre un maximum dans sa gamelle pour qu’il puisse s’en nourrir et que ça l’aide à grandir et atteindre le niveau qu’il désire en tant que joueur. Il a un talent exceptionnel et il veut apprendre. Il est compétitif. Ça me facilite le travail », a-t-il déclaré.

Une grande complicité avec Bam Adebayo

Parmi les premiers assistants de son staff avec Chris Quinn et Caron Butler, Malik Allen (43 ans) prend progressivement du galon au sein de l’armada d’Erik Spoelstra.

Ce dernier a été le premier témoin de son évolution, et n’a pas manqué de souligner ses qualités, ayant noté « une grande complicité » avec Bam Adebayo, et un sens de la pédagogie qui font de lui un élément précieux.

« Malik est, je pense, l’un des meilleurs professeurs de ce jeu », a confié Spo. « Il a une excellente façon de communiquer, tout est clair, ça a du sens, et il est patient. Mais il sait aussi comment pousser les gars à un niveau supérieur. Il est toujours disponible. Je pense que c’est comme ça qu’on construit de bonnes relations, en étant toujours là. Et savoir quand il faut encourager, quand il faut pousser, toutes ces choses ».

Après Bam Adebayo, son prochain chantier s’appellera peut-être Omer Yurtseven, un jeune poste 5 qui présente un profil différent, et qui est amené à lui aussi intégrer la rotation du Heat à l’avenir.