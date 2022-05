Jamahl Mosley, le porte-bonheur de dernière minute d’Orlando

C’est le président Jeff Weltman qui, comme les années précédentes, devait représenter le Magic lors de la « lottery ». Sauf que le matin du tirage, Jamahl Mosley a eu un pressentiment et a demandé à le remplacer.

« Je n’ai pas été très bon dans ce domaine », a expliqué Jeff Weltman sur ses passages à la « lottery », la 5e place à la Draft 2021 étant ainsi une déception par rapport aux probabilités. « C’est drôle. Le coach se sentait chanceux, nous l’avons laissé lancer les dés et, ce soir, il est l’entraîneur de l’année. »

Orlando avait 14% de chances de choisir en premier, le même pourcentage que Houston et Detroit.

C’est la quatrième fois que le club floridien décroche le gros lot, après 1992 (Shaquille O’Neal), 1993 (Chris Webber) et 2004 (Dwight Howard). Pour Jamahl Mosley, qui va entamer sa deuxième saison à la tête du club l’an prochain, c’est un cadeau bienvenu pour accélérer la reconstruction de cette équipe.

« Je travaillais sur ma respiration quand c’est arrivé. Mon cœur battait à tout rompre. C’est juste de l’excitation pour nos fans. Pour les gars de notre effectif. Pour le club. Les fans, l’organisation, c’est tellement excitant. Il y a tellement de choses à suivre avec cette organisation, ce groupe et cette base de fans, ça va être spécial. »

Désormais, il va falloir réfléchir pour faire un choix, sans doute entre Jabari Smith (Auburn), Chet Holmgren (Gonzaga) et Paolo Banchero (Duke), les favoris pour la première place de la cuvée.

« J’ai le sentiment qu’au fur et à mesure que les prospects commenceront à rencontrer les équipes, celles-ci commenceront à tomber amoureuses des gars, parce que c’est ce qui arrive généralement », explique Jeff Weltman. « Et généralement, l’effet de levier se manifeste à partir de là, mais je sais que nous aurons beaucoup de discussions intéressantes avec les équipes. Il est évident que nous n’avons pas l’intention d’échanger notre choix. Nous cherchons à récupérer un joueur très talentueux, jeune, au caractère bien trempé, pour l’ajouter à notre effectif. Je n’ai aucune attente à ce sujet (un éventuel échange). Évidemment, nous allons continuer à travailler. Cela ne change pas grand-chose à notre façon d’aborder la Draft. Nous sommes simplement très enthousiastes à l’idée de pouvoir tomber amoureux de quelqu’un et de choisir ce joueur. »