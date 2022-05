Khris Middleton obligé de jouer la prudence

Les playoffs 2022 de Khris Middleton se seront donc limités à 72 minutes, durant les deux premiers matches du premier tour contre les Bulls, puisque l’ailier a été victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et n’a ensuite jamais remis les pieds sur les parquets.

Même pour le Game 7 face aux Celtics, le champion olympique de Tokyo était trop court.

« Je voulais », assure-t-il pour le Milwaukee Journal-Sentinel. « Mais en travaillant avec le staff et en parlant avec les médecins, ils m’ont dit que c’était trop risqué de revenir aussi tôt. Mais j’ai tout donné, au quotidien, pour essayer de revenir. Le timing n’était pas de mon côté. »

Et si Milwaukee avait gagné à Boston dimanche, le champion 2021 n’aurait tout de même pas commencé la finale de conférence contre Miami ce mardi.

« Probablement pas, non », répond-il. « Je pensais que c’était une blessure avec laquelle je pourrais travailler, qui ne prendrait pas autant de temps à guérir et ainsi, je pourrais revenir sur les parquets. Finalement, ce fut une blessure qu’il fallait que je prenne très au sérieux. Je devais écouter le staff médical, ne pas me précipiter ni me mettre en danger. »

Le risque était évidemment de déchirer son ligament du genou. Dès lors, son absence aurait été de plusieurs mois et non plus de quelques semaines… Maintenant que la saison est terminée pour lui et ses coéquipiers, il a toute l’intersaison pour récupérer.

« Chaque jour, je faisais un pas dans la bonne direction. Je n’ai connu aucune rechute, et j’en suis très heureux. Je ne pouvais simplement pas faire plus sans risquer la rechute. »