Kispert – Suggs, les anciens de Gonzaga font le bilan de leur saison rookie

Il y a un peu plus d’un an maintenant, ils étaient (presque) au sommet du basket universitaire, à faire la couverture des magazines et parader avec un bilan insensé de 31 victoires pour une seule défaite !

Mais, un an après leur revers en finale NCAA face à Baylor et leur premier tour de piste en NBA, Jalen Suggs et Corey Kispert ont déjà d’autres objectifs en tête. Et en nombre !

Jalen Suggs en manque de rythme

Lancés dans le grand bain de la Grande Ligue, les deux anciens compères de Gonzaga ont vécu des destins différents, l’un à Orlando et l’autre à Washington. Tous deux ont en tout cas fait partie d’équipes en reconstruction, en vacances dès le mois d’avril !

Mais, en haut ou en bas du tableau, la marche qui sépare le basket universitaire de son grand frère NBA est toujours aussi importante. Le rookie du Magic peut en témoigner…

« La NBA est tellement différente de ce qu’on vit avant en AAU, au lycée et à l’université. C’est un monstre », affirme sans détour Jalen Suggs dans le Spokesman Review. « Quand tu arrives et que tu n’as pas encore conscience de ça, ça peut t’handicaper soir après soir. Tu commences à perdre la notion du temps, du jour et de la date. Le plus gros changement, c’est de trouver la bonne approche pour aller bosser tous les jours pour apprendre et progresser constamment. J’ai eu des hauts et des bas mais il fallait en passer par là pour vraiment comprendre qui j’étais et comment trouver mes repères dans la Ligue. J’avais besoin de vivre cette année-là. »

Avec 12 points, 4 passes et 4 rebonds (mais aussi 3 balles perdues) par match, Jalesn Suggs a plus ou moins reproduit ses statistiques universitaires. Mais ses pourcentages de réussite laissent clairement à désirer. Avec 36% à 2-points dont 21% à 3-points, il a encore du pain sur la planche pour solidifier son tir extérieur.

« Des tirs, des tirs et encore des tirs. Je dois répéter mes gammes et trouver ma zone de confort. Je veux aussi comprendre ce qui cloche quand ça ne va pas pour être capable de le régler. Le plus important pour moi reste ma conduite de balle pour être à l’aise dans toutes les situations, à n’importe quel endroit du terrain. »

Blessé au pouce à la fin novembre, Jalen Suggs a manqué six semaines et ça l’a forcément plombé. En manque de rythme pour son premier exercice pro, l’ancienne star de Spokane a tout de même réussi 8 matchs de suite à 10 points ou plus en janvier… avant de rejoindre à nouveau l’infirmerie, pour une blessure à la cheville.

Corey Kispert le diesel

Quant à Corey Kispert, la vie de rookie n’a pas été un long fleuve tranquille non plus. Plus solide que son ancien coéquipier avec 77 apparitions dont 36 titularisations, le néo-Wizard a cependant connu un démarrage très délicat, avant de prendre la température au fur et à mesure des matchs.

Preuve irréfutable, ses « splits » avant et après la coupure du All Star : moins de 7 points, 3 rebonds et 1 passe avant et plus de 11 points, 3 rebonds et 1 passe après. Avec des pourcentages en hausse à tous les étages.

« C’est difficile de vraiment voir des progrès quand tu es à fond dedans tous les jours », analyse-t-il. « Beaucoup de choses se passent à chaque match et tout finit par se mélanger un peu, avec le boulot hors-terrain en plus. Maintenant que la saison est finir, je peux enfin prendre un peu de recul et apprécier mes progrès. Je pense avoir vraiment progressé. Quand ça n’allait pas dans mon sens, j’ai su persévérer et me dépasser. »

Parmi ces bas, un mois de décembre glacial sans temps de jeu, dont trois matchs en « DNP », durant lesquels Corey Kispert est resté scotché sur le banc des Wizards. Parmi les hauts, sa fin de saison avec 36 titularisations sur les 50 derniers matchs de sa première campagne.

« Il y a eu plusieurs moments où, en coulisses, j’étais dépité par la manière dont on jouait et dont je jouais aussi. C’était la crise. Mais il faut savoir prendre du recul et garder la vue d’ensemble car une saison, c’est long. »

Préparé à cette adversité par sa propre expérience à Gonzaga, riche de trois saisons avec des crises d’adresse inévitables, Corey Kispert a su trouver les ressources pour rebondir et progresser de mois en mois.

« Pour moi, le plus gros domaine de progression, c’est ma capacité à partir en dribble. Quand les défenseurs me poussent à partir en dribble, je peux le faire et finir au cercle. Toute la Ligue savait que j’étais un shooteur en début de saison mais je suis assez fier d’avoir pu compléter mon jeu pour jouer aussi dans la zone intermédiaire. »

Corey Kispert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 77 23 45.5 35.0 87.1 0.7 2.0 2.7 1.1 1.2 0.5 0.7 0.3 8.2 Total 77 23 45.5 35.0 87.1 0.7 2.0 2.7 1.1 1.2 0.5 0.7 0.3 8.2