Playoffs 2022 | Le calendrier complet du premier tour

Après la fin du « play-in » et les qualifications d’Atlanta et de New Orleans, la NBA a dévoilé le calendrier complet du premier tour des playoffs.

On retiendra que le week-end démarre fort avec quatre matchs en « prime time » européen et africain, avec Dallas – Utah et Memphis – Minnesota samedi soir, puis Miami – Atlanta et Boston – Brooklyn dimanche. Même chose dans une semaine avec quatre Game 4 en début de soirée.

Samedi 16 avril

Dallas – Utah | Game 1 | 19h00

Memphis – Minnesota | Game 1 | 21h30

Philadelphie – Toronto | Game 1 | minuit

Golden State – Denver | Game 1 | 02h30

Dimanche 17 avril

Miami – Atlanta | Game 1 | 19h00

Boston – Brooklyn | Game 1 | 21h30

Milwaukee – Chicago | Game 1 | 00h30

Phoenix – New Orleans | Game 1 | 03h00

Lundi 18 avril

Philadelphie – Toronto | Game 2 | 01h30

Dallas – Utah | Game 2 | 02h30

Golden State – Denver | Game 2 | 04h00

Mardi 19 avril

Miami – Atlanta | Game 2 | 01h30

Memphis – Minnesota | Game 2 | 02h30

Phoenix – New Orleans | Game 2 | 04h00

Mercredi 20 avril

Boston – Brooklyn | Game 2 | 01h00

Toronto – Philadelphie| Game 3 | 02h00

Milwaukee – Chicago | Game 2 | 03h30

Jeudi 21 avril

Minnesota – Memphis | Game 3 | 01h30

Utah – Dallas | Game 3 | 03h00

Denver – Golden State | Game 3 | 04h00

Vendredi 22 avril

Atlanta – Miami | Game 3 | 01h00

Chicago – Milwaukee | Game 3 | 02h30

New Orleans – Phoenix | Game 3 | 03h30

Samedi 23 avril

Toronto – Philadelphie| Game 4 | 20h00

Utah – Dallas | Game 4 | 22h30

Brooklyn – Boston | Game 3 | 01h30

Minnesota – Memphis | Game 4 | 04h00

Dimanche 24 avril

Chicago – Milwaukee | Game 4 | 19h00

Denver – Golden State | Game 4 | 21h30

Atlanta – Miami | Game 4 | 01h00

New Orleans – Phoenix | Game 4 | 03h30

Lundi 25 avril

Brooklyn – Boston | Game 4 | horaire à définir

*Philadelphie – Toronto | Game 5 | horaire à définir

*Dallas – Utah| Game 5 | horaire à définir

Mardi 26 avril

*Phoenix – New Orleans | Game 5 | horaire à définir

*Miami – Atlanta| Game 5 | horaire à définir

*Memphis – Minnesota | Game 5 | horaire à définir

Mercredi 27 avril

*Boston – Brooklyn | Game 5 | horaire à définir

*Milwaukee – Chicago | Game 5 | horaire à définir

*Golden State – Denver | Game 5 | horaire à définir

Jeudi 28 avril

*Toronto – Philadelphie| Game 6 | horaire à définir

*Utah – Dallas | Game 6 | horaire à définir

*Atlanta – Miami | Game 6 | horaire à définir

*New Orleans – Phoenix | Game 6 | horaire à définir

Vendredi 29 avril

*Chicago – Milwaukee | Game 6 | horaire à définir

*Brooklyn – Boston | Game 6 | horaire à définir

*Denver – Golden State | Game 6 |horaire à définir

*Minnesota – Memphis | Game 6 | horaire à définir

Samedi 30 avril

*Phoenix – New Orleans | Game 7 | horaire à définir

*Miami – Atlanta | Game 7 | horaire à définir

*Philadelphie – Toronto | Game 7 | horaire à définir

*Dallas – Utah| Game 7 | horaire à définir

Dimanche 1er mai

*Boston – Brooklyn | Game 7 | horaire à définir

*Milwaukee – Chicago | Game 7 | horaire à définir

*Golden State – Denver | Game 7 | horaire à définir

*Memphis – Minnesota | Game 7 | horaire à définir

*Si nécessaire

NB : avec le décalage horaire, les rencontres ont lieu dans la nuit du jour indiqué au suivant