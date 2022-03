Ovationné, Trae Young gagne enfin à Oklahoma City

Cette troisième victoire de suite est aussi importante que symbolique pour les Hawks. Importante déjà car, dans le même temps, New York a perdu et la voie du « play-in » semble désormais dégagée et la qualification devrait être officielle d’ici quelques heures.

Symbolique ensuite puisque la franchise d’Atlanta n’avait plus gagné à Oklahoma City depuis plus de cinq ans et un succès décroché le 19 décembre 2016 !

Si bien que Trae Young, arrivé en NBA en 2018 après avoir disputé ses années de lycée et de NCAA dans cet État, n’avait jamais battu le Thunder dans sa salle. Et pour fêter ça, il a inscrit 41 points, dont 30 en première mi-temps.

« C’est la première victoire d’une longue liste j’espère », commente le meneur de jeu à l’AJC. « Il y a énormément de gens que je connais ici, qui m’ont vu jouer au lycée. C’est cool de revenir ici. En plus, c’est différent : je ne suis pas ovationné par le public adverse habituellement. Je sais qu’il y a beaucoup d’affection envers l’équipe des Sooners, qu’un certain nombre m’a vu jouer avec Norman North High School. J’ai toujours dit que je représentais Norman. »

Trae Young ne fut pas le seul joueur, sur le parquet mercredi soir, à avoir connu ce parcours plus jeune. Un de ses adversaires, Lindy Waters III, est lui aussi un ancien de Norman North High School et les deux hommes ont échangé quelques mots après la partie.

« Deux gamins de Norman qui s’affrontent en NBA, c’est incroyable », explique l’arrière rookie du Thunder, auteur de son meilleur match en carrière avec 25 points, à The Oklahoman. « Je n’avais pas eu une discussion avec lui depuis un moment, au moins depuis le lycée. »

La différence entre les deux, c’est que Trae Young a ensuite joué en NCAA avec Oklahoma et Lindy Waters III, qui est né à Norman, avec Oklahoma State. Grâce à eux, qui ont terminé meilleurs marqueurs de la partie, c’est toute une région qui a été mise en avant dans cette rencontre.

« C’est bien pour l’État, pour le basket d’Oklahoma », assure Mark Daigneault. « Bien sûr, nos fans ont soutenu Lindy, mais le retour de Trae, c’est quelque chose tout de même. Au lycée, je ne sais pas si certains coéquipiers pensent se retrouver un jour en NBA, à jouer l’un contre l’autre. »