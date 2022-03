Kris Dunn relancé par les Blazers

Même si les joueurs de Chauncey Billups ont dominé cette nuit les Wizards, les Blazers souffrent d’un gros manque à la mène avec les blessures de Damian Lillard et d’Anfernee Simons, et la NBA leur a accordé une dérogation pour recruter un joueur supplémentaire pour 10 jours. Selon ESPN, il s’agit de Kris Dunn, l’ancien meneur des Wolves et des Bulls.

Très fragile, le 5e choix de la Draft n’a joué que quatre matches en deux ans, et à 27 ans, il n’était devenu qu’une monnaie d’échange, transféré d’abord des Hawks aux Celtics, puis aux Grizzlies. Là bas, il était apparu hors de forme, et Memphis avait décidé de le couper en début de saison.

Depuis, il avait rejoint la franchise de G-League des Clippers où il tournait à 11.8 points, 5.1 rebonds et 4.1 passes, et il aura 10 jours pour convaincre les dirigeants de Portland.