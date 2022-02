Draymond Green de retour à l’entraînement collectif avec les Warriors

Cette fois, le retour de Draymond Green se précise ! Pour la première fois depuis plus d’un mois et demi, l’intérieur de Golden State a en effet pris part à une séance d’entraînement collective.

Avant cette séance, il n’avait effectué que des séances individuelles pour accompagner les séances de musculation. Hier, il a enchaîné les exercices, au tir notamment, et a pris part à une répétition générale à cinq-contre-zéro.

« C’est génial de retrouver son énergie et sa voix dans le gymnase », s’est dans la foulée réjoui son coach, Steve Kerr. « Il avait l’air en pleine forme physiquement. C’est donc une étape très positive pour lui et on va voir ce qu’on va faire à partir de là ».

Objectif playoffs

L’objectif pour le joueur est maintenant de poursuivre sa remontée en puissance afin de pouvoir le plus rapidement possible se remettre en jambes avant le début des playoffs, qui vont vite arriver.

« Mes progrès ont été énormes », a ainsi expliqué Draymond Green. « Par rapport à là où j’en suis aujourd’hui, si vous saviez où j’en étais il y a sept ou huit semaines, c’est le jour et la nuit ».

L’ailier fort ne se fixe pas d’objectif précis, le but étant surtout de retrouver du rythme avant la postseason.

« Je suis plus fort que je ne l’ai jamais été de ma vie. J’ai passé six semaines à la salle de musculation, à travailler quatre ou cinq heures par jour », a-t-il déclaré. « J’essaie de revenir aussi vite que possible (…). Dans une semaine et demie, il se peut que ma condition physique, ma force et mon explosivité soient à un niveau qui me permette de retourner sur le terrain. Comme je l’ai dit, dès que je sens que je suis prêt et que je peux retourner sur le terrain pour me remettre sur pied avant les playoffs, ce sera parfait. Si c’est 15 matchs, c’est fantastique. Si c’est 10, je ferai avec. Si c’est cinq, alors il faudra faire en sorte que ça le fasse ».

Le plus tôt sera le mieux pour le leader défensif de Golden State, qui va devoir retrouver ses marques aux côtés de Stephen Curry et surtout de Klay Thompson, avec lequel il n’a plus joué depuis juin 2019…

Draymond Green getting some shots up after practice today. Still no timetable for his return. pic.twitter.com/mynQujvr9w — Kendra Andrews (@kendra__andrews) February 26, 2022