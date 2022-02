Deux pigistes aux Celtics

Le marché des « buyout » est finalement très calme avec seuls Goran Dragic, Tristan Thompson et Jevon Carter qui ont été coupés, pour immédiatement trouver preneurs, et du côté de Boston, on a donc choisi de signer deux joueurs avec des contrats de 10 jours pour remplir son effectif.

Il s’agit de deux ailiers, Kelan Martin et Malik Fitts. Le premier est le plus connu, puisqu’il a évolué aux Wolves puis aux Pacers depuis 2019. Sorti de Butler, l’ancienne fac’ de Brad Stevens, il tournait à environ 6 points et 2 rebonds de moyenne cette saison avant d’être coupé par les Pacers en janvier.

Malik Fitts était en « two-way contract » avec le Jazz où il est apparu à sept reprises cette saison. L’an passé, on l’avait aperçu aux Clippers.

Avec leurs arrivées, Boston possède désormais 14 joueurs sous contrat et un joueur en « two-way contract » avec Brodric Thomas. Ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs de plus, dont un « two-way contract ».

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. En 2021, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.