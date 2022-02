Super Bowl | Une publicité avec LeBron James crée l’événement

Outre le showcase avec la crème du hip-hop de ces trente dernières années (Dre, Snoop, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar… et même 50 Cent), le Super Bowl était l’occasion de découvrir, comme chaque année, des publicités inédites et assez géniales.

Cette année, on retiendra celle de Crypto.com, le nouveau sponsor de la salle des Lakers et des Clippers, avec un dialogue entre le LeBron James des lycées et le LeBron James actuel. Il faut la regarder dans les moindres détails comme les CD, les magazines, les coupures de journaux, les posters, et la musique, dont le volume est sur 23…